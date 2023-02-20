Участок федеральной трассы Джубга – Сочи разрушен из-за схождения оползня

Участок федеральной дороги А147 Джубга – Сочи разрушен из-за схождения оползня. Об этом сообщили в телеграм-канале Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

"На участке федеральной трассы А147 Джубга – Сочи по обратному ходу близ посёлка Дедеркой произошёл оползень, который разрушил часть дорожного полотна", — сказано в сообщении.

Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб, которые принимают решение "об экстренных мерах для нормализации движения в кратчайшее время". Также указано, что в данный момент транспортного затора на повреждённом участке нет.



