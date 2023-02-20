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20 февраля, 05:37

Участок федеральной трассы Джубга – Сочи разрушен из-за схождения оползня

<p>Участок федеральной трассы Джубга – Сочи разрушен из-за схождения оползня. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/transport_i_dorogi/5670" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи</a></p>

Участок федеральной трассы Джубга – Сочи разрушен из-за схождения оползня. Обложка © t.me / Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи

Участок федеральной дороги А147 Джубга – Сочи разрушен из-за схождения оползня. Об этом сообщили в телеграм-канале Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

"На участке федеральной трассы А147 Джубга – Сочи по обратному ходу близ посёлка Дедеркой произошёл оползень, который разрушил часть дорожного полотна", — сказано в сообщении.

Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб, которые принимают решение "об экстренных мерах для нормализации движения в кратчайшее время". Также указано, что в данный момент транспортного затора на повреждённом участке нет.

  • Участок федеральной трассы Джубга – Сочи разрушен из-за схождения оползня. Фото © t.me / Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи
    Участок федеральной трассы Джубга – Сочи разрушен из-за схождения оползня. Фото © t.me / Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи
  • Участок федеральной трассы Джубга – Сочи разрушен из-за схождения оползня. Фото © t.me / Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи
    Участок федеральной трассы Джубга – Сочи разрушен из-за схождения оползня. Фото © t.me / Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи

Участок федеральной трассы Джубга – Сочи разрушен из-за схождения оползня. Фото © t.me / Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи

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Оксана Попова
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