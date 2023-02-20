Участок федеральной трассы Джубга – Сочи разрушен из-за схождения оползня
Участок федеральной трассы Джубга – Сочи разрушен из-за схождения оползня. Обложка © t.me / Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи
Участок федеральной дороги А147 Джубга – Сочи разрушен из-за схождения оползня. Об этом сообщили в телеграм-канале Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
"На участке федеральной трассы А147 Джубга – Сочи по обратному ходу близ посёлка Дедеркой произошёл оползень, который разрушил часть дорожного полотна", — сказано в сообщении.
Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб, которые принимают решение "об экстренных мерах для нормализации движения в кратчайшее время". Также указано, что в данный момент транспортного затора на повреждённом участке нет.
Ранее Лайф писал, что в бразильском штате Сан-Паулу 26 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями при тропическом циклоне. В регионе за сутки выпала месячная норма осадков. Наиболее пострадавшие районы находятся между Бертиогой и Сан-Себастьяном. В пяти муниципалитетах объявлен режим ЧС.