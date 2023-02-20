Не до карнавала: Опубликовано жуткое видео из Бразилии, где люди погибают из-за ливня

В бразильском штате Сан-Паулу 26 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями при тропическом циклоне. Среди жертв 7-летний ребёнок. Об этом сообщила газета "Фолья ди Сан-Паулу" со ссылкой на правительство штата. Стихия ударила по городам Убатуба, Сан-Себастьян, Ильябела, Карагуататуба, расположенным на северном побережье.

В регионе, как сообщает издание, за сутки выпала месячная норма осадков. Наиболее пострадавшие районы находятся между Бертиогой и Сан-Себастьяном. В пяти муниципалитетах объявлен режим ЧС. Многочисленные наводнения и оползни разрушили жилые дома и инфраструктуру. По крупным трассам, соединяющим одноимённую столицу штата Сан-Паулу с прибрежными районами и с соседним Рио-де-Жанейро, прервано автомобильное сообщение.

Местные власти сообщают, что под завалами продолжают находиться десятки человек. Во многих населённых пунктах прерваны водо- и электроснабжение. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва пообещал помощь в ликвидации последствий. В стране отменили все праздничные мероприятия, посвящённые карнавалу.