Власти Калининграда рассказали, какой урон нанёс городу циклон "Ульф"

Циклон "Ульф", обрушившийся на Калининград, повалил там около 70 деревьев, и это ещё по самым скромным подсчётам. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщила глава администрации города Елена Дятлова. Она отметила, что это не последние данные.

Коммунальщики работают на улицах Калининграда. Фото © VKontakte / Елена Дятлова

"К сожалению, иногда зелёные насаждения во время шторма повреждают имущество города и его жителей", — написала Дятлова.

Коммунальщики распиливают дерево, упавшее из-за урагана "Ульф". Фото © VKontakte / Елена Дятлова

Не повезло 14 владельцам авто. Кроме того, было повреждено шесть зданий и сооружений. Семь раз ветки обрывали провода уличного освещения. Коммунальщики сейчас занимаются расчисткой улиц города от последствий удара стихии. По словам Дятловой, работа займёт как минимум неделю.