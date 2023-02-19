В Новой Зеландии выросло число жертв циклона "Габриэль"

Количество погибших от наводнений, произошедших из-за тропического циклона "Габриэль", прошедшего через Северный остров Новой Зеландии, увеличилось до 11 человек. Тела ещё двух погибших были найдены в округе Хокс-Бей.

"Число людей, гибель которых официально подтверждена и связана с последствиями циклона "Габриэль", возросло до 11", — заявил представитель правоохранительных органов Новой Зеландии в эфире радиостанции Radio New Zealand National.