Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 февраля, 04:01

В Новой Зеландии выросло число жертв циклона "Габриэль"

В Новой Зеландии количество жертв тропического циклона "Габриэль" увеличилось до 11

Количество погибших от наводнений, произошедших из-за тропического циклона "Габриэль", прошедшего через Северный остров Новой Зеландии, увеличилось до 11 человек. Тела ещё двух погибших были найдены в округе Хокс-Бей.

"Число людей, гибель которых официально подтверждена и связана с последствиями циклона "Габриэль", возросло до 11", — заявил представитель правоохранительных органов Новой Зеландии в эфире радиостанции Radio New Zealand National.

Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальных холодах

Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальных холодах

А в России циклон "Ульф", который обрушился на Калининград, повалил около 70 деревьев, хотя это далеко не весь ущерб от стихии. К счастью, обошлось без жертв.

Обложка ©

Twitter / @iShujaAhmedCh

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Новая Зеландия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров