В Новой Зеландии выросло число жертв циклона "Габриэль"
В Новой Зеландии количество жертв тропического циклона "Габриэль" увеличилось до 11
Количество погибших от наводнений, произошедших из-за тропического циклона "Габриэль", прошедшего через Северный остров Новой Зеландии, увеличилось до 11 человек. Тела ещё двух погибших были найдены в округе Хокс-Бей.
"Число людей, гибель которых официально подтверждена и связана с последствиями циклона "Габриэль", возросло до 11", — заявил представитель правоохранительных органов Новой Зеландии в эфире радиостанции Radio New Zealand National.
А в России циклон "Ульф", который обрушился на Калининград, повалил около 70 деревьев, хотя это далеко не весь ущерб от стихии. К счастью, обошлось без жертв.
Twitter / @iShujaAhmedCh