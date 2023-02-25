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25 февраля, 16:42

Сноубордист погиб из-за схода лавины на горе Чегет в Кабардино-Балкарии

На горе Чегет в Кабардино-Балкарии погиб сноубордист, попавший под лавину. Следственные органы начали доследственную проверку по факту случившегося, сообщает СУ СКР по республике.

"25 февраля 2023 года погибший — житель города Воронеж 1980 года рождения — вместе с шестью участниками группы, нарушив требования к спуску строго по обозначенным трассам, выехали за их пределы и направились в сторону скал", — указали в ведомстве.

Там добавили, что сноубордисты проигнорировали предупреждение спасателей и начали спуск. Тем самым они спровоцировали сход лавины, которая настигла одного из участников группы.

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Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование тела погибшего.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Камчатском крае 14-летний подросток разбился насмерть во время спуска на горнолыжной базе "Морозная".

Обложка ©

Wikipedia / Barbariandeagle

Илья Суриков
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