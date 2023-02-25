Сноубордист погиб из-за схода лавины на горе Чегет в Кабардино-Балкарии

На горе Чегет в Кабардино-Балкарии погиб сноубордист, попавший под лавину. Следственные органы начали доследственную проверку по факту случившегося, сообщает СУ СКР по республике.

"25 февраля 2023 года погибший — житель города Воронеж 1980 года рождения — вместе с шестью участниками группы, нарушив требования к спуску строго по обозначенным трассам, выехали за их пределы и направились в сторону скал", — указали в ведомстве.

Там добавили, что сноубордисты проигнорировали предупреждение спасателей и начали спуск. Тем самым они спровоцировали сход лавины, которая настигла одного из участников группы.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование тела погибшего.