На горнолыжной базе на Камчатке насмерть разбился подросток

В Камчатском крае 14-летний подросток разбился насмерть во время спуска на горнолыжной базе "Морозная" в городе Елизово. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

На горнолыжной базе на Камчатке погиб подросток. Видео © СУ СК РФ по Камчатскому краю

Инцидент произошёл 25 февраля. Известно, что юноша выехал за пределы оборудованной лыжной трассы и врезался в дерево. Он скончался из-за полученных травм.

"По версии следствия, в вечернее время 25 февраля несовершеннолетний при катании на горных лыжах по трассе на горе Морозная Елизовского района столкнулся с деревом", — указали в ведомстве.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что внезапно отстегнулась лыжа, а затем резко изменилась траектория движения. Ведомство возбудило уголовное дело по факту гибели подростка.