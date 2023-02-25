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25 февраля, 14:01

На горнолыжной базе на Камчатке насмерть разбился подросток

В Камчатском крае 14-летний подросток разбился насмерть во время спуска на горнолыжной базе "Морозная" в городе Елизово. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

На горнолыжной базе на Камчатке погиб подросток. Видео © СУ СК РФ по Камчатскому краю

Инцидент произошёл 25 февраля. Известно, что юноша выехал за пределы оборудованной лыжной трассы и врезался в дерево. Он скончался из-за полученных травм.

"По версии следствия, в вечернее время 25 февраля несовершеннолетний при катании на горных лыжах по трассе на горе Морозная Елизовского района столкнулся с деревом", — указали в ведомстве.

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По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что внезапно отстегнулась лыжа, а затем резко изменилась траектория движения. Ведомство возбудило уголовное дело по факту гибели подростка.

Ранее Лайф писал о том, что в московском парке "Покровское-Стрешнево" погиб восьмилетний ребёнок, катавшийся на тюбинге на необорудованном склоне.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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