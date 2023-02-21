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21 февраля, 08:28

В Подмосковье попытка подростка сделать красивое селфи в заброшке закончилась смертью

В Звенигороде подросток упал и разбился насмерть, пытаясь сделать селфи в заброшенном здании

В подмосковном Звенигороде произошла трагедия — подросток хотел сделать селфи в заброшенном здании, но упал с высоты и умер. Об этом сообщает SHOT.

15-летний парень поскользнулся и упал примерно с пяти метров. Подростка доставили в больницу в состоянии комы, но врачи не смогли его спасти. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Лопасть вертолёта обезглавила студента, когда тот попытался сделать селфи

Лопасть вертолёта обезглавила студента, когда тот попытался сделать селфи

Желание сделать красивое селфи нередко заканчивается печально. Ранее Лайф рассказывал о похожем случае в Турции. Там россиянин сорвался с 35-метровой скалы и разбился насмерть, пытаясь сделать фотографию.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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