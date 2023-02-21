В Подмосковье попытка подростка сделать красивое селфи в заброшке закончилась смертью

В подмосковном Звенигороде произошла трагедия — подросток хотел сделать селфи в заброшенном здании, но упал с высоты и умер. Об этом сообщает SHOT.

15-летний парень поскользнулся и упал примерно с пяти метров. Подростка доставили в больницу в состоянии комы, но врачи не смогли его спасти. Обстоятельства происшествия устанавливаются.