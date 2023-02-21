В Подмосковье попытка подростка сделать красивое селфи в заброшке закончилась смертью
В Звенигороде подросток упал и разбился насмерть, пытаясь сделать селфи в заброшенном здании
В подмосковном Звенигороде произошла трагедия — подросток хотел сделать селфи в заброшенном здании, но упал с высоты и умер. Об этом сообщает SHOT.
15-летний парень поскользнулся и упал примерно с пяти метров. Подростка доставили в больницу в состоянии комы, но врачи не смогли его спасти. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Желание сделать красивое селфи нередко заканчивается печально. Ранее Лайф рассказывал о похожем случае в Турции. Там россиянин сорвался с 35-метровой скалы и разбился насмерть, пытаясь сделать фотографию.
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