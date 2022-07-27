Лопасть вертолёта обезглавила студента, когда тот попытался сделать селфи
The Mirror: В Греции лопасть вертолёта обезглавила студента, пока он делал селфи
Место происшествия. Обложка © The Mirror / John Liakos / Intime News / Athena Pictures
В Афинах студент из Великобритании погиб на глазах у семьи и друзей, пытаясь сделать селфи перед вертолётом, сообщает издание The Mirror.
Трагедия случилась после экскурсии на остров Миконос. 22-летний британец Джек Фентон вернулся на вертолёте в Афины, первым спустился с борта, направился к хвосту и подошёл к хвостовому винту. Лопасти не успели остановиться и обезглавили несчастного.
"Лопасти ещё крутились, когда он вышел из вертолёта. Мы проводим расследование по факту возможной халатности. Когда молодой человек выходил из вертолёта, винт должен был быть полностью остановлен", — сообщили местные полицейские.
Полиция арестовала троих подозреваемых, в том числе пилота вертолёта. Ожидается, что ему предъявят обвинение в непредумышленном убийстве. Дело будет передано в прокуратуру, уточнили в органах.
По словам правоохранителей, шансы выжить у британца были нулевыми, его смерть оказалась мгновенной. Также известно, что вертолётную экскурсию организовали родители Фентона для отдыха всей семьёй.
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