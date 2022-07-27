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27 июля, 08:23
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Лопасть вертолёта обезглавила студента, когда тот попытался сделать селфи

The Mirror: В Греции лопасть вертолёта обезглавила студента, пока он делал селфи

<p>Место происшествия. Обложка © <a href="https://www.mirror.co.uk/news/world-news/breaking-brit-student-killed-helicopter-27578597" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Mirror</a> / John Liakos / Intime News / Athena Pictures</p>

Место происшествия. Обложка © The Mirror / John Liakos / Intime News / Athena Pictures

В Афинах студент из Великобритании погиб на глазах у семьи и друзей, пытаясь сделать селфи перед вертолётом, сообщает издание The Mirror.

Трагедия случилась после экскурсии на остров Миконос. 22-летний британец Джек Фентон вернулся на вертолёте в Афины, первым спустился с борта, направился к хвосту и подошёл к хвостовому винту. Лопасти не успели остановиться и обезглавили несчастного.

"Лопасти ещё крутились, когда он вышел из вертолёта. Мы проводим расследование по факту возможной халатности. Когда молодой человек выходил из вертолёта, винт должен был быть полностью остановлен", — сообщили местные полицейские.

Полиция арестовала троих подозреваемых, в том числе пилота вертолёта. Ожидается, что ему предъявят обвинение в непредумышленном убийстве. Дело будет передано в прокуратуру, уточнили в органах.

По словам правоохранителей, шансы выжить у британца были нулевыми, его смерть оказалась мгновенной. Также известно, что вертолётную экскурсию организовали родители Фентона для отдыха всей семьёй.

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Ирина Фальке
  • Дичь
  • Греция
  • Происшествия

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