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27 июля, 08:18

В ЕС опровергли информацию об отмене выдачи виз россиянам

РИА "Новости": Евросоюз не принимал решения об отмене выдачи виз россиянам

Европейский союз не принимал каких-либо решений по поводу ограничения или прекращения выдачи виз россиянам. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в постоянном представительстве ЕС в Москве.

"Никаких подобных решений на уровне Евросоюза не принималось", — сказал он.

В Кремле отреагировали на возможное ограничение выдачи шенгенских виз россиянам

В Кремле отреагировали на возможное ограничение выдачи шенгенских виз россиянам

Напомним, ранее в МИД РФ не исключили, что Европа оставит россиян без шенгенских виз. Такое заявление сделал директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин. Вместе с тем Москва сейчас ведёт переговоры с 18 государствами об упрощении визового режима. Это некоторые страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а ещё Китай, Гонконг, Малайзия.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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