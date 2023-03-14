Внук основателя "Ашана" погиб в Альпах при сходе лавины

Внук основателя французской корпорации Auchan ("Ашан") Жерара Мюлье Гийом погиб при сходе лавины в долине Морьен в департаменте Савойя. Об этом сообщает телеканал BMFTV.

61-летний мужчина находился в составе группы из шести человек. Его спутникам удалось выжить. По словам спасателей, пласт снега длиной в 300 метров отделился от горы и накрыл две группы лыжников, которые поднимались по склону.

Гийом Мюлье не работал в компании своего деда-миллиардера, у него был свой бизнес. Мужчина являлся создателем и директором аналитической компании Dimo Software.