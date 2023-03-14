Внук основателя "Ашана" погиб в Альпах при сходе лавины
BFMTV: Внук основателя "Ашана" Гийом Мюлье погиб при сходе лавины в Альпах
Внук основателя французской корпорации Auchan ("Ашан") Жерара Мюлье Гийом погиб при сходе лавины в долине Морьен в департаменте Савойя. Об этом сообщает телеканал BMFTV.
61-летний мужчина находился в составе группы из шести человек. Его спутникам удалось выжить. По словам спасателей, пласт снега длиной в 300 метров отделился от горы и накрыл две группы лыжников, которые поднимались по склону.
Гийом Мюлье не работал в компании своего деда-миллиардера, у него был свой бизнес. Мужчина являлся создателем и директором аналитической компании Dimo Software.
Ранее в двух районах Дагестана сошли лавины на фоне резкого потепления. Эффектные, но ужасающие кадры, попали в Сеть.
ТАСС / Сергей Виноградов