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14 марта, 11:16

Внук основателя "Ашана" погиб в Альпах при сходе лавины

BFMTV: Внук основателя "Ашана" Гийом Мюлье погиб при сходе лавины в Альпах

Внук основателя французской корпорации Auchan ("Ашан") Жерара Мюлье Гийом погиб при сходе лавины в долине Морьен в департаменте Савойя. Об этом сообщает телеканал BMFTV.

61-летний мужчина находился в составе группы из шести человек. Его спутникам удалось выжить. По словам спасателей, пласт снега длиной в 300 метров отделился от горы и накрыл две группы лыжников, которые поднимались по склону.

Два лыжника погибли и семеро пострадали при сходе лавины в Турции

Два лыжника погибли и семеро пострадали при сходе лавины в Турции

Гийом Мюлье не работал в компании своего деда-миллиардера, у него был свой бизнес. Мужчина являлся создателем и директором аналитической компании Dimo Software.

Ранее в двух районах Дагестана сошли лавины на фоне резкого потепления. Эффектные, но ужасающие кадры, попали в Сеть.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Виноградов

Никита Никонов
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