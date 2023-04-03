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3 апреля, 03:00

С вулкана Безымянный на Камчатке сошла раскалённая лавина

С вулкана Безымянный на Камчатке начали сходить обломочные раскалённые лавины. Свечение купола в ночное время зафиксировали видеокамеры Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".

Ночное свечение купола вулкана Безымянный на Камчатке. Фото © Телеграм-канал Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Ночное свечение купола вулкана Безымянный на Камчатке. Фото © Телеграм-канал Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Вулкан находится в 40 километрах от посёлка Ключи Усть-Камчатского района. После некоторого затишья он вновь начал проявлять активность в конце марта. А 2 апреля учёные зафиксировали выброс пепла на 5600–5800 метров, сообщает "КП – Дальний восток".

Сейчас он может быть опасен для местных жителей и туристов, поэтому МЧС настоятельно не рекомендует к нему приближаться. За выбросами пепла и сходами лавин можно следить с помощью специального оборудования.

Камчатский стратовулкан выбросил пепел

Камчатский стратовулкан выбросил пепел

Ранее Лайф писал, что Усть-Камчатск покрылся пеплом от вулкана Шивелуч. Это опасно, потому что в нём встречаются мелкие остроугольные обломки пород и вулканического стекла.

Обложка ©

Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Арина Родионова
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