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26 марта, 02:50

Усть-Камчатск покрылся пеплом от вулкана Шивелуч

<p>Надпись на покрытом пеплом снегу в Усть-Камчатске. Фото © <a href="https://kamchatinfo.com/news/elements/detail/55140/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Камчатка-Информ"</a></p>

Надпись на покрытом пеплом снегу в Усть-Камчатске. Фото © "Камчатка-Информ"

Вулкан Шивелуч в Камчатском крае вечером 25 марта выбросил пепел на высоту порядка 6500 метров над уровнем моря. Последствия коснулись Усть-Камчатска, сообщает местный филиал геофизической службы РАН. Из-за выпадение пепла с утра воскресенья в райцентре почти не передвигаются машины и снегоходы, передаёт "Камчатка-Информ", ссылаясь на своих читателей.

Засыпанный пеплом Усть-Камчатск. Фото © "Камчатка-Информ"

Засыпанный пеплом Усть-Камчатск. Фото © "Камчатка-Информ"

В агентстве напомнили, что свежий вулканический пепел опасен, ведь в нём встречаются мелкие, тонкие остроугольные обломки пород и вулканического стекла. К тому же из-за электростатического заряда, который удерживается на поверхности частиц пепла, воздух в местах пеплопадов сильно электризуется и может спровоцировать поломку электроприборов.

Также из-за обилия серы в воздухе и прочих коррозийных элементов люди нередко страдают аллергическими реакциями и респираторными заболеваниями. А ещё возрастает риск отравления животных. Вода в открытых резервуарах может стать непригодной для питья.

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При этом недавний выброс пепла с Шивелуча был уже четвёртым за последние несколько дней. Всё началось 20 марта. Максимальная высота, которой достигали вулканические частицы, — 7100 метров над уровнем моря.

Анатолий Симоненко
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