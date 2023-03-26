Усть-Камчатск покрылся пеплом от вулкана Шивелуч

Вулкан Шивелуч в Камчатском крае вечером 25 марта выбросил пепел на высоту порядка 6500 метров над уровнем моря. Последствия коснулись Усть-Камчатска, сообщает местный филиал геофизической службы РАН. Из-за выпадение пепла с утра воскресенья в райцентре почти не передвигаются машины и снегоходы, передаёт "Камчатка-Информ", ссылаясь на своих читателей.

Засыпанный пеплом Усть-Камчатск. Фото © "Камчатка-Информ"

В агентстве напомнили, что свежий вулканический пепел опасен, ведь в нём встречаются мелкие, тонкие остроугольные обломки пород и вулканического стекла. К тому же из-за электростатического заряда, который удерживается на поверхности частиц пепла, воздух в местах пеплопадов сильно электризуется и может спровоцировать поломку электроприборов.

Также из-за обилия серы в воздухе и прочих коррозийных элементов люди нередко страдают аллергическими реакциями и респираторными заболеваниями. А ещё возрастает риск отравления животных. Вода в открытых резервуарах может стать непригодной для питья.