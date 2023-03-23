Россиянин сделал голое фото на вершине священного вулкана Бали и пожалел об этом
Mash: Россиянину угрожают расправой за фото голых ягодиц на вершине вулкана Агунг на Бали
Российский блогер Юрий Чиликин сделал откровенное фото на вершине вулкана Агунг, который находится на острове Бали, и опубликовал его в соцсетях. После этого ему начали угрожать местные жители. Теперь туристу грозит депортация, сообщает телеграм-канал Mash.
Россиянин извинился за откровенное фото на вершине вулкана Агунг на Бали. Видео © t.me / Mash
Юрий побывал с экскурсией на вулкане вместе с группой. На вершине ему пришла идея снять штаны и сделать такой снимок. Местные активисты, следящие за поведением туристов, не оценили такое поведение блогера. Всё дело в том, что вулкан Агунг является священным местом для балийцев. Откровенное фото блогера на фоне священного Агунга завирусилось и перекочевало в локальные паблики.
После этого последовали многочисленные угрозы расправы, требования уехать и множество статей в СМИ. Юрий закрыл аккаунт и удалил публикации, но не помогло — фото уже разлетелось по Сети. Сам он утверждает, что никого оскорбить не хотел и очень кается. Он также готов поучаствовать в церемонии подношений богам на очищение вулкана, а также финансово поддержать её.
Ранее Лайф писал, что Индонезия депортирует с острова Бали 47 человек, в их числе 13 россиян. Их обвинили в нарушении условий пребывания и неправомерном использовании туристической визы. Под проверку на острове подпал и комик Семён Щербаков, он был задержан за незаконное стендап-выступление. Позднее с Бали депортировал ещё четырёх граждан России в связи с нарушением визового режима.
Кадр видео t.me / Mash