Россиянин сделал голое фото на вершине священного вулкана Бали и пожалел об этом

Российский блогер Юрий Чиликин сделал откровенное фото на вершине вулкана Агунг, который находится на острове Бали, и опубликовал его в соцсетях. После этого ему начали угрожать местные жители. Теперь туристу грозит депортация, сообщает телеграм-канал Mash.

Россиянин извинился за откровенное фото на вершине вулкана Агунг на Бали. Видео © t.me / Mash

Юрий побывал с экскурсией на вулкане вместе с группой. На вершине ему пришла идея снять штаны и сделать такой снимок. Местные активисты, следящие за поведением туристов, не оценили такое поведение блогера. Всё дело в том, что вулкан Агунг является священным местом для балийцев. Откровенное фото блогера на фоне священного Агунга завирусилось и перекочевало в локальные паблики.