С Бали депортировали ещё четырёх россиян
В Индонезии набирает обороты борьба со злоупотреблением визами иностранными туристами. В этот раз иммиграционный офис Нгурах-Рай на острове Бали депортировал ещё четырёх граждан России в связи с нарушением визового режима, сообщает The Jakarta Post.
"Мы применили административные иммиграционные меры к этим четырём лицам в виде депортации и предотвращения въезда в страну", — сказано в заявлении офиса.
А 20 марта стало известно, что Индонезия депортирует с острова Бали 47 человек, в их числе 13 россиян. Все они обвиняются в нарушении условий пребывания и неправомерном использовании туристической визы. Под проверку на острове попал и комик Семён Щербаков, он был задержан за незаконное стендап-выступление.
Shutterstock