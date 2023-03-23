С Бали депортировали ещё четырёх россиян

В Индонезии набирает обороты борьба со злоупотреблением визами иностранными туристами. В этот раз иммиграционный офис Нгурах-Рай на острове Бали депортировал ещё четырёх граждан России в связи с нарушением визового режима, сообщает The Jakarta Post.

"Мы применили административные иммиграционные меры к этим четырём лицам в виде депортации и предотвращения въезда в страну", — сказано в заявлении офиса.