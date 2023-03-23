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23 марта, 11:20

С Бали депортировали ещё четырёх россиян

В Индонезии набирает обороты борьба со злоупотреблением визами иностранными туристами. В этот раз иммиграционный офис Нгурах-Рай на острове Бали депортировал ещё четырёх граждан России в связи с нарушением визового режима, сообщает The Jakarta Post.

"Мы применили административные иммиграционные меры к этим четырём лицам в виде депортации и предотвращения въезда в страну", — сказано в заявлении офиса.

Депортации ради: Власти Бали начали следить за россиянами в соцсетях, но не из любопытства

Депортации ради: Власти Бали начали следить за россиянами в соцсетях, но не из любопытства

А 20 марта стало известно, что Индонезия депортирует с острова Бали 47 человек, в их числе 13 россиян. Все они обвиняются в нарушении условий пребывания и неправомерном использовании туристической визы. Под проверку на острове попал и комик Семён Щербаков, он был задержан за незаконное стендап-выступление.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
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