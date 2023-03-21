Депортации ради: Власти Бали начали следить за россиянами в соцсетях, но не из любопытства

Офицеры иммиграционной службы Бали отслеживают публикации российских туристов в соцсетях, чтобы таким образом пресечь возможные нарушения визового режима. Об этом заявил замглавы ведомства Нгурах Рай Сугито во время пресс-конференции.

В качестве примера он привёл двух россиян, которые были арестованы на острове за то, что обучали соотечественников езде на мотоцикле.

"Арест этих иностранцев, которые злоупотребляли своими визами, начался со сбора данных. Наши офицеры не ограничиваются полевым патрулированием, они также следят за туристами через соцсети", — заметил Рай Сугито.

Он также подчеркнул, что в вопросе контроля за туристами ведомству помогает индонезийское сообщество, информирующее о нарушениях иммиграционного законодательства иностранцами.