Живущий на Бали россиянин рассказал об "охоте на русских" из-за их вызывающего поведения

Власти Индонезии ведут "особую охоту на русских" из-за их поведения и нарушения трудового законодательства. Об этом рассказал россиянин Антон Занимовец, уже четыре года живущий на Бали.

В беседе с "Газетой.ru" он отметил, что сейчас возникла довольно острая ситуация, 22 человека уже депортированы. По словам Антона, есть довольно яркие факты русофобии, но дыма без огня не бывает, и некоторые русские действительно оскверняют местные святыни, проявляют агрессию и грубо нарушают трудовое законодательство.

"У русских есть манера выпячивать эго, ездить на Lamborghini, громко слушать музыку русскую из окон. На русских сейчас особая охота. Надо сказать, что я нигде не видел властей или людей, которые превысили бы свои полномочия. Сейчас наша задача — с помощью диалога с активистами и властями эту ситуацию урегулировать и донести до русских, что они не могут здесь работать без регистрации", — сказал Занимовец.

Он пояснил, что проблема с законодательством заключается в работе без лицензии и неуплате налогов. Но главное, по словам мужчины, — это то, что происходят культурные столкновения. Некоторые позволяют себе осквернять священные для местных жителей места, чем провоцируют власти на ответную реакцию, которая, отмечает Антон, довольно мягкая.

"Представьте себе 300 тысяч людей, которые десять веков молятся на этой горе, и там стоит древнейший храм, которому больше двенадцати веков, который выжил после извержений, а парень залезает на эту гору и показывает пенис свой всему миру. Как балийцы должны на это реагировать? Я считаю, что они даже довольно мягко реагируют, просто депортируют", — заключил россиянин.