Максимальный уровень опасности присвоен пеплу, который выбросил накануне вулкан Безымянный

Росавиация призвала российские и зарубежные авиакомпании облетать район на юго-востоке Камчатского края, где 7 апреля произошло извержение вулкана Безымянный. Об этом во "ВКонтакте" сообщила пресс-служба ведомства.

Эксплозивное извержение вулкана произошло накануне в 08:38 (23:38 мск). Этот момент зафиксировали видеокамеры камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук". Высота выброса столба пепла составила до 12 километров, облаку присвоен максимальный код опасности по шкале ИКАО.

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке. Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

"В целях обеспечения безопасности полётов было издано извещение лётному составу (NOTAM — Notice to Airmen), в котором указано учитывать особенности данного природного явления при выборе маршрутов при выполнении полётов и предложено использовать альтернативные маршруты через территорию России", — говорится в сообщении.

Указывается, что органами обслуживания воздушного движения РФ обеспечен пролёт 23 самолётов из Китая, Индии и других регионов. Они следуют в Северную Америку и обратно. По данным ведомства, Россия обеспечила безопасность полётов 12 иностранных компаний, среди которых в том числе Air India, Cathay Pacific и China Southern.