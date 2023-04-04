Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км. Обложка © t.me / Камчатский филиал ФИЦ "ЕГС РАН"
Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области, выбросил пепел на высоту почти пять километров над уровнем моря. Информация об этом опубликована в телеграм-канале Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".
"Высота пеплового выброса составила около 4500 метров над уровнем моря", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф писал, что с вулкана Безымянный на Камчатке начали сходить обломочные раскалённые лавины. Он находится в 40 километрах от посёлка Ключи Усть-Камчатского района. После некоторого затишья исполин в конце марта вновь начал проявлять активность.