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4 апреля, 04:26

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км

<p>Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kbgsras/1429" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Камчатский филиал ФИЦ "ЕГС РАН"</a></p>

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км. Обложка © t.me / Камчатский филиал ФИЦ "ЕГС РАН"

Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области, выбросил пепел на высоту почти пять километров над уровнем моря. Информация об этом опубликована в телеграм-канале Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".

"Высота пеплового выброса составила около 4500 метров над уровнем моря", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что с вулкана Безымянный на Камчатке начали сходить обломочные раскалённые лавины. Он находится в 40 километрах от посёлка Ключи Усть-Камчатского района. После некоторого затишья исполин в конце марта вновь начал проявлять активность.

Оксана Попова
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