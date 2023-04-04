Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км

Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области, выбросил пепел на высоту почти пять километров над уровнем моря. Информация об этом опубликована в телеграм-канале Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".

"Высота пеплового выброса составила около 4500 метров над уровнем моря", — сказано в сообщении.