На Батуми впервые за много лет обрушился страшный ураган

Популярный курортный город Батуми в Грузии накрыл жуткий ураган — по словам очевидцев, с домов срывает крыши, на прохожих упал забор. Количество пострадавших уточняется.

Жители Грузии сняли на камеру улицы Батуми во время шторма. Видео © VK / Rusvesna

Местные жители заявляют, что не видели такого "треша" в Грузии много лет. Как уточняет "Sputnik Грузия", на парковке вокруг стадиона, где состоялся матч национальной сборной с Норвегией, вырваны ограды и повреждены машины.

На проспекте Фридона Халваши парализовано движение — ветер повалил многолетние эвкалиптовые деревья. Ожидается, что непогода на западе страны продлится ещё несколько дней.