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28 марта, 17:51
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На Батуми впервые за много лет обрушился страшный ураган

В Батуми сильнейший ураган повалил десятки деревьев, число пострадавших уточняется

Популярный курортный город Батуми в Грузии накрыл жуткий ураган — по словам очевидцев, с домов срывает крыши, на прохожих упал забор. Количество пострадавших уточняется.

Жители Грузии сняли на камеру улицы Батуми во время шторма. Видео © VK / Rusvesna

Местные жители заявляют, что не видели такого "треша" в Грузии много лет. Как уточняет "Sputnik Грузия", на парковке вокруг стадиона, где состоялся матч национальной сборной с Норвегией, вырваны ограды и повреждены машины.

На проспекте Фридона Халваши парализовано движение — ветер повалил многолетние эвкалиптовые деревья. Ожидается, что непогода на западе страны продлится ещё несколько дней.

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Также на днях мощный торнадо обрушился на два штата в США. В результате происшествия погибло 26 человек, более 40 тысяч домов остались без электричества. В штате Миссисипи было объявлено введение режима чрезвычайной ситуации.

Обложка ©

VK / Rusvesna

Ирина Фальке
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