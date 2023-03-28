На Батуми впервые за много лет обрушился страшный ураган
В Батуми сильнейший ураган повалил десятки деревьев, число пострадавших уточняется
Популярный курортный город Батуми в Грузии накрыл жуткий ураган — по словам очевидцев, с домов срывает крыши, на прохожих упал забор. Количество пострадавших уточняется.
Жители Грузии сняли на камеру улицы Батуми во время шторма. Видео © VK / Rusvesna
Местные жители заявляют, что не видели такого "треша" в Грузии много лет. Как уточняет "Sputnik Грузия", на парковке вокруг стадиона, где состоялся матч национальной сборной с Норвегией, вырваны ограды и повреждены машины.
На проспекте Фридона Халваши парализовано движение — ветер повалил многолетние эвкалиптовые деревья. Ожидается, что непогода на западе страны продлится ещё несколько дней.
Также на днях мощный торнадо обрушился на два штата в США. В результате происшествия погибло 26 человек, более 40 тысяч домов остались без электричества. В штате Миссисипи было объявлено введение режима чрезвычайной ситуации.
VK / Rusvesna