У причала в Одесской области во время шторма взорвалась морская мина
В Одесской области во время шторма взорвалась морская мина и повредила причал с прибрежными постройками. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба горсовета Одессы.
"Мина сдетонировала, ударившись о прибрежные конструкции одного из мест базирования малых плавсредств. Повреждено несколько построек", — говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что серьёзно повреждены причал и прибрежные здания. О пострадавших сведений нет. По данным местных властей, ещё одна дрейфующая мина была обнаружена и обезврежена сапёрами.
Подобные инциденты в этом регионе стали следствием минирования Киевом в прошлом году акватории Чёрного моря. После эти снаряды, которые свободно дрейфуют, сорвавшись с якорей, находили неподалёку от Турции, Румынии и Грузии. Ранее Лайф сообщал об инциденте в районе Батуми, где примерно в 25 метрах от береговой линии взорвалась мина.
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