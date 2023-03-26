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26 марта, 09:36

У причала в Одесской области во время шторма взорвалась морская мина

В Одесской области во время шторма взорвалась морская мина и повредила причал с прибрежными постройками. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба горсовета Одессы.

"Мина сдетонировала, ударившись о прибрежные конструкции одного из мест базирования малых плавсредств. Повреждено несколько построек", — говорится в сообщении.

  • Кадры с места ЧП в Одесской области, где взорвалась мина. Фото © Telegram / "Одеса. Офіційно"
    Кадры с места ЧП в Одесской области, где взорвалась мина. Фото © Telegram / "Одеса. Офіційно"
  • Кадры с места ЧП в Одесской области, где взорвалась мина. Фото © Telegram / "Одеса. Офіційно"
    Кадры с места ЧП в Одесской области, где взорвалась мина. Фото © Telegram / "Одеса. Офіційно"
  • Кадры с места ЧП в Одесской области, где взорвалась мина. Фото © Telegram / "Одеса. Офіційно"
    Кадры с места ЧП в Одесской области, где взорвалась мина. Фото © Telegram / "Одеса. Офіційно"

Кадры с места ЧП в Одесской области, где взорвалась мина. Фото © Telegram / "Одеса. Офіційно"

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На опубликованных кадрах видно, что серьёзно повреждены причал и прибрежные здания. О пострадавших сведений нет. По данным местных властей, ещё одна дрейфующая мина была обнаружена и обезврежена сапёрами.

В Одессе возник высокий риск срыва морских мин с якорей

В Одессе возник высокий риск срыва морских мин с якорей

Подобные инциденты в этом регионе стали следствием минирования Киевом в прошлом году акватории Чёрного моря. После эти снаряды, которые свободно дрейфуют, сорвавшись с якорей, находили неподалёку от Турции, Румынии и Грузии. Ранее Лайф сообщал об инциденте в районе Батуми, где примерно в 25 метрах от береговой линии взорвалась мина.

Обложка ©

Telegram / "Одеса. Офіційно"

Наталья Исакова
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