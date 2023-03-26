У причала в Одесской области во время шторма взорвалась морская мина

В Одесской области во время шторма взорвалась морская мина и повредила причал с прибрежными постройками. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба горсовета Одессы.

"Мина сдетонировала, ударившись о прибрежные конструкции одного из мест базирования малых плавсредств. Повреждено несколько построек", — говорится в сообщении.







На опубликованных кадрах видно, что серьёзно повреждены причал и прибрежные здания. О пострадавших сведений нет. По данным местных властей, ещё одна дрейфующая мина была обнаружена и обезврежена сапёрами.