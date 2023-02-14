В Одессе возник высокий риск срыва морских мин с якорей
Власти Одесской области предупредили о риске срыва морских мин с якорей из-за шторма
В Одессе фиксируется высокая вероятность срыва морских мин с якорей в связи с объявленным ранее штормовым предупреждением. Об опасной обстановке предупредил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.
"Ночь без тревог и обстрелов, однако есть высокая вероятность того, что морские мины могут сорваться с якорей и прибиться к берегу, а также дрейфовать вдоль побережья", — объяснил он в телеграм-канале.
Вместе с тем Братчук напомнил о том, что в Одессе объявлено штормовое предупреждение, и призвал жителей не гулять вдоль побережья.
Ранее Лайф сообщал об инциденте в Грузии, где примерно в 25 метрах от береговой линии взорвалась мина. Предварительно, её могло принести течением. К счастью, никто не пострадал. Люди заметили неопознанный объект в воде, а затем он сдетонировал, подняв брызги и напугав жителей и туристов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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