В Одессе возник высокий риск срыва морских мин с якорей

В Одессе фиксируется высокая вероятность срыва морских мин с якорей в связи с объявленным ранее штормовым предупреждением. Об опасной обстановке предупредил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.

"Ночь без тревог и обстрелов, однако есть высокая вероятность того, что морские мины могут сорваться с якорей и прибиться к берегу, а также дрейфовать вдоль побережья", — объяснил он в телеграм-канале.