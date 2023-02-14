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14 февраля, 09:28

В Одессе возник высокий риск срыва морских мин с якорей

Власти Одесской области предупредили о риске срыва морских мин с якорей из-за шторма

В Одессе фиксируется высокая вероятность срыва морских мин с якорей в связи с объявленным ранее штормовым предупреждением. Об опасной обстановке предупредил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.

"Ночь без тревог и обстрелов, однако есть высокая вероятность того, что морские мины могут сорваться с якорей и прибиться к берегу, а также дрейфовать вдоль побережья", — объяснил он в телеграм-канале.

Вместе с тем Братчук напомнил о том, что в Одессе объявлено штормовое предупреждение, и призвал жителей не гулять вдоль побережья.

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Ранее Лайф сообщал об инциденте в Грузии, где примерно в 25 метрах от береговой линии взорвалась мина. Предварительно, её могло принести течением. К счастью, никто не пострадал. Люди заметили неопознанный объект в воде, а затем он сдетонировал, подняв брызги и напугав жителей и туристов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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