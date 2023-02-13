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13 февраля, 17:38

МВД Грузии возбудило уголовное дело после взрыва мины на побережье в Батуми

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело после взрыва мины на берегу Чёрного моря в Батуми. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"В МВД поступило сообщение о взрыве в Чёрном море в окрестностях города Батуми. <...> Расследование ведётся по первой части статьи 229 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей взрыв", — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после получения уведомления об инциденте на место прибыли пожарные и полицейские.

Опубликовано видео с моментом взрыва мины у побережья Батуми

Опубликовано видео с моментом взрыва мины у побережья Батуми

Ранее Лайф писал, что взрыв произошёл в воде, примерно в 25 метрах от береговой линии. Мину могло принести течением. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Никита Осипов
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