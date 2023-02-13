МВД Грузии возбудило уголовное дело после взрыва мины на побережье в Батуми

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело после взрыва мины на берегу Чёрного моря в Батуми. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"В МВД поступило сообщение о взрыве в Чёрном море в окрестностях города Батуми. <...> Расследование ведётся по первой части статьи 229 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей взрыв", — сказано в сообщении.