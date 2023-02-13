В Чёрном море в районе Батуми, примерно в 25 метрах от берега, произошёл взрыв. Телеканал "Рустави-2" сообщил о том, что сдетонировала морская мина.

В Батуми на берегу моря взорвалась мина. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zhanna36210 / Telegram / Николай Левшиц

Очевидцы услышали громкий звук, а после увидели грязевой столб над поверхностью воды. Некоторые свидетели сняли случившееся на видео. Судя по кадрам, снаряд дрейфовал на волнах, а после взорвался.

По предварительным данным, мину принесло течением. В результате инцидента никто не пострадал. На место прибыли сотрудники МВД и сапёры.