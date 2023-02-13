Опубликовано видео с моментом взрыва мины у побережья Батуми
В Сети появилось видео с моментом взрыва морской мины на берегу Чёрного моря в Батуми.
Момент взрыва мины у побережья Батуми. Видео © Телеграм-канал "Николай Левшиц – channel in Georgia / Грузия"
Очевидцами происшествия стали люди, гулявшие по пляжу. Сначала они заметили неопознанный объект в воде, а затем он сдетонировал, подняв брызги и напугав жителей и туристов.
Напомним, как ранее сообщил грузинский телеканал "Рустави 2", мину могло принести течением. Взрыв произошёл в воде, примерно в 25 метрах от береговой линии. На месте ЧП работают правоохранители. По предварительной информации, пострадавших нет.
Телеграм-канал "Николай Левшиц – channel in Georgia / Грузия"