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26 марта, 14:55

Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Миссисипи после мощного торнадо

Американский лидер Джо Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи после мощного торнадо. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"В воскресенье президент Джо Байден объявил режим чрезвычайного положения в штате Миссисипи и распорядился о федеральной помощи в поддержку штата", — сказано в заявлении.

В Белом доме добавили, что пострадавшим предоставят финансирование в виде грантов на временное жильё. Также предусмотрено восстановление домов и льготное кредитование для покрытия незастрахованных потерь.

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Лайф напоминает, что в Миссисипи и Алабаме 26 человек погибли в результате торнадо. Более 40 тысяч домов осталось без электричества.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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