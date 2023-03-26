Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Миссисипи после мощного торнадо
Американский лидер Джо Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи после мощного торнадо. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
"В воскресенье президент Джо Байден объявил режим чрезвычайного положения в штате Миссисипи и распорядился о федеральной помощи в поддержку штата", — сказано в заявлении.
В Белом доме добавили, что пострадавшим предоставят финансирование в виде грантов на временное жильё. Также предусмотрено восстановление домов и льготное кредитование для покрытия незастрахованных потерь.
Лайф напоминает, что в Миссисипи и Алабаме 26 человек погибли в результате торнадо. Более 40 тысяч домов осталось без электричества.
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