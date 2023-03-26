Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Миссисипи после мощного торнадо

Американский лидер Джо Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи после мощного торнадо. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"В воскресенье президент Джо Байден объявил режим чрезвычайного положения в штате Миссисипи и распорядился о федеральной помощи в поддержку штата", — сказано в заявлении.

В Белом доме добавили, что пострадавшим предоставят финансирование в виде грантов на временное жильё. Также предусмотрено восстановление домов и льготное кредитование для покрытия незастрахованных потерь.