В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"По данным Обнинской сейсмологической станции, 23 марта 2023 года МО город-курорт Сочи на глубине 10 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,4 по шкале Рихтера интенсивностью 2–3 балла", — рассказали в МЧС.