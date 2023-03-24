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24 марта, 06:40

В Сочи произошло землетрясение

ГУ МЧС по Краснодарскому краю: В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"По данным Обнинской сейсмологической станции, 23 марта 2023 года МО город-курорт Сочи на глубине 10 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,4 по шкале Рихтера интенсивностью 2–3 балла", — рассказали в МЧС.

На месте гигантского разлома земли в Турции произошло мощное землетрясение

На месте гигантского разлома земли в Турции произошло мощное землетрясение

Погибших и пострадавших нет, объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Ранее Лайф писал, что мощное землетрясение в Афганистане заставило жителей нескольких стран выбежать на улицу. Следом подземные толчки произошли в Узбекистане.

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Unsplash

Никита Никонов
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