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26 марта, 08:36

Мощный торнадо оставил без света свыше 40 тысяч домов в трёх американских штатах

В Миссисипи и Алабаме 26 человек погибло в результате торнадо

По меньшей мере 26 человек стали жертвами торнадо в американских штатах Миссисипи и Алабама. Об этом сообщает National Public Radio (NPR).

Последствия торнадо в Миссисипи. Видео © Twitter / aa_balkans

Порывы ветра достигали 129 километров в час, на пострадавшие районы обрушились потоки дождя и крупного града. Смерч протянулся примерно на 250 километров и длился более часа. В результате пострадали сотни зданий, свыше 40 тысяч домов остались без электричества в Миссисипи, Алабаме и Теннесси.

В связи с произошедшим губернатор Миссисипи Тейт Ривз объявил чрезвычайное положение, а президент США Джо Байден заявил о предоставлении полной поддержки от правительства. В штат направлены персонал и ресурсы экстренного реагирования для оказания помощи в восстановительных работах.

"Это один из самых редких торнадо, которые мы видели в зарегистрированной истории Миссисипи, учитывая его долговечность и силу в течение определённого периода времени", — подчеркнул Ривз.

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Обложка ©

Twitter / aa_balkans

Светлана Оперук
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