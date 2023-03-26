Мощный торнадо оставил без света свыше 40 тысяч домов в трёх американских штатах
В Миссисипи и Алабаме 26 человек погибло в результате торнадо
По меньшей мере 26 человек стали жертвами торнадо в американских штатах Миссисипи и Алабама. Об этом сообщает National Public Radio (NPR).
Последствия торнадо в Миссисипи. Видео © Twitter / aa_balkans
Порывы ветра достигали 129 километров в час, на пострадавшие районы обрушились потоки дождя и крупного града. Смерч протянулся примерно на 250 километров и длился более часа. В результате пострадали сотни зданий, свыше 40 тысяч домов остались без электричества в Миссисипи, Алабаме и Теннесси.
В связи с произошедшим губернатор Миссисипи Тейт Ривз объявил чрезвычайное положение, а президент США Джо Байден заявил о предоставлении полной поддержки от правительства. В штат направлены персонал и ресурсы экстренного реагирования для оказания помощи в восстановительных работах.
"Это один из самых редких торнадо, которые мы видели в зарегистрированной истории Миссисипи, учитывая его долговечность и силу в течение определённого периода времени", — подчеркнул Ривз.
Ранее в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4. Погибших и пострадавших нет.
Twitter / aa_balkans