Зловещий пеплопад и "дождь" из камней накрыл учёных на Камчатке и попал на видео

Отряд сотрудников Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН попал практически в эпицентр извержения вулкана Безымянный, передаёт агентство "Камчатка-Информ". Учёных накрыл ужасающий пеплопад с камнями размером с кулак. Членам группы пришлось прятаться от стихии под нартами — длинными и узкими санями, которые используются для езды на собаках и оленях. Буквально чудом никто серьёзно не пострадал, хотя пепел, по признанию очевидцев, "был повсюду: хрустел на зубах, попадал в глаза и проникал в лёгкие".

Кадрами опасного путешествия к извергающемуся вулкану Безымянный поделился в соцсетях участник экспедиции Пётр Киринкин. Видео © Instagram*/ petr_kirinkin

"Начался мощный пеплопад. Снег мгновенно окрасился в серый цвет. На станцию вулканологи вернулись поздно вечером, ребята были все в пепле. Пеплопад продолжился до утра. Затем видимость немного улучшилась и можно было увидеть лавовый поток на активном куполе, который начал изливаться после параксизма", — рассказывает научный сотрудник вулканостанции Юрий Демянчук.

Напомним, первое извержение Безымянного на Камчатке произошло 29 марта, но далее активность вулкана не снизилась, а только нарастала. В ожидании ещё большего извержения учёные и решили установить на станции Апахончич специальное оборудование для аэрофотосъёмки и обследования состояния вулкана. 7 апреля произошло повторное извержение. Пеплу, который выбросил Безымянный, был присвоен максимальный уровень опасности, а Росавиация призвала российские и зарубежные авиакомпании облетать район на юго-востоке Камчатского края.