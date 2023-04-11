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11 апреля, 05:14

Жители посёлка Ключи близ Шивелуча не увидели солнца утром из-за извержения

Появилось видео покрытого пеплом из-за извержения Шивелуча камчатского посёлка

Жители камчатского посёлка Ключи, что в 50 километрах от вулкана Шивелуч, не смогли увидеть солнце этим утром из-за мощного извержения. SHOT опубликовал видео с места событий.

Пепел из вулкана Шивелуч накрыл посёлок Ключи в Камчатском крае. Видео © SHOT

"Должно светить солнце, но его нет. Посёлок находится под тучей пепла от вулкана Шивелуч. Идёт интенсивный пеплопад. Сверху толстый слой пепла. Кромешная тьма, ничего не видно", — отмечает местный житель.

Населëнный пункт оказался под сильным пеплопадом, по словам местных жителей, уже давно должно светить солнце, но его так и нет.

Из-за извержения Шивелуча временно закрыта автодорога Мильково – Ключи – Усть-Камчатск, а также отменены все рейсовые автобусы из соображений безопасности. Во-первых, воздух в районе сейчас сильно нагружен пеплом, а во-вторых, не исключён сход на трассу селя: раскалённые потоки Шивелуча плавят снег у подножия вулкана. Всем жителям района рекомендовано не покидать свои дома без крайней необходимости.

Вместе с тем электроснабжение, нарушенное из-за пеплопада, уже восстановлено, сообщили в пресс-службе "Камчатскэнерго".

Облако пепла от Шивелуча может достичь Петропавловска-Камчатского

Облако пепла от Шивелуча может достичь Петропавловска-Камчатского

Как сообщал Лайф, мощное извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке 11 апреля в 05:44 утра (20:44 мск). Высота пеплового облака составила 15–20 километров. Пеплопад накрыл близлежащие населённые пункты, а небо заволокло чёрной тучей. Зрелищное извержение попало на видео. Власти региона закрыли социальные и образовательные учреждения.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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