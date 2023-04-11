Облако пепла от Шивелуча может достичь Петропавловска-Камчатского

Пепел от вулкана Шивелуч, извержение которого произошло утром 11 апреля, может выпасть в четырёх районах Камчатки, а также в Петропавловске-Камчатском. Об этом предупредил член-корреспондент РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

"Существует вероятность выпадения пепла в Мильковском, Тигильском, Елизовском, Быстринском районах и Петропавловске-Камчатском", — сообщил Озеров. Данную информацию подтвердили и в краевом ГУ МЧС РФ.







Петропавловск-Камчатский находится в 450 километрах от вулкана. Однако известно, что пепловое облако уже растянулось на 500 километров на северо-запад. В данный момент пеплопады продолжаются в посёлках Ключи и Козыревск, туда уже выдвинулись спасатели. Специалисты рекомендуют не приближаться к Шивелучу ближе чем на 30 километров, так как это смертельно опасно.

Озеров добавил, что пеплопад в посёлке Ключи на Камчатке стал сильнейшим за последние десятилетия. По его словам, последний раз такое огромное выпадение вулканического пепла было зафиксировано учёными в 1964 году.