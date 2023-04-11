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11 апреля, 00:09

Облако пепла от Шивелуча может достичь Петропавловска-Камчатского

МЧС: Пепел от вулкана Шивелуч может выпасть в Петропавловске-Камчатском

<p>Пепел от извержения вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 500 км. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/s_volcanology/83" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Super volcanology</a></p>

Пепел от извержения вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 500 км. Обложка © t.me / Super volcanology

Пепел от вулкана Шивелуч, извержение которого произошло утром 11 апреля, может выпасть в четырёх районах Камчатки, а также в Петропавловске-Камчатском. Об этом предупредил член-корреспондент РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

"Существует вероятность выпадения пепла в Мильковском, Тигильском, Елизовском, Быстринском районах и Петропавловске-Камчатском", — сообщил Озеров. Данную информацию подтвердили и в краевом ГУ МЧС РФ.

  • "Пепловик" от учёных Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Фото © t.me / Super volcanology
    "Пепловик" от учёных Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Фото © t.me / Super volcanology
  • Пепел от извержения вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 500 км. Фото © t.me / Super volcanology
    Пепел от извержения вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 500 км. Фото © t.me / Super volcanology
  • Пепел от извержения вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 500 км. Фото © t.me / Super volcanology
    Пепел от извержения вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 500 км. Фото © t.me / Super volcanology

"Пепловик" от учёных Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Фото © t.me / Super volcanology

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Петропавловск-Камчатский находится в 450 километрах от вулкана. Однако известно, что пепловое облако уже растянулось на 500 километров на северо-запад. В данный момент пеплопады продолжаются в посёлках Ключи и Козыревск, туда уже выдвинулись спасатели. Специалисты рекомендуют не приближаться к Шивелучу ближе чем на 30 километров, так как это смертельно опасно.

Озеров добавил, что пеплопад в посёлке Ключи на Камчатке стал сильнейшим за последние десятилетия. По его словам, последний раз такое огромное выпадение вулканического пепла было зафиксировано учёными в 1964 году.

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Напомним, мощное извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке 11 апреля в 5:44 утра (20:44 мск). Высота пеплового облака составила 15–20 километров. Пеплопад уже накрыл близлежащие населённые пункты, а небо заволокло чёрной тучей. Зрелищное извержение попало на видео. Власти закрыли социальные и образовательные учреждения.

Оксана Попова
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