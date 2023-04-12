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12 апреля, 00:36

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке продолжается. Сегодня, 12 апреля, он выбросил в небо несколько столбов пепла, высота наибольшего из которых составила десять километров над уровнем моря.

"12 апреля 2023 года, 10:00 (01:00 по Москве). Извержение вулкана Шивелуч продолжается. По спутниковым данным, высота пеплового выброса составила около 10 км над уровнем моря", — сказано в сообщении Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Пепловый шлейф протянулся на 350 км к югу от исполина.

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Извержение вулкана Шивелуч произошло и днём ранее — утром 11 апреля (20:44 по Москве). Высота пеплового облака достигла 15–20 километров. Небо потемнело, а пепел накрыл близлежащие населённые пункты. В Сети появилось видео природного явления.

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Оксана Попова
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