Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке продолжается. Сегодня, 12 апреля, он выбросил в небо несколько столбов пепла, высота наибольшего из которых составила десять километров над уровнем моря.

"12 апреля 2023 года, 10:00 (01:00 по Москве). Извержение вулкана Шивелуч продолжается. По спутниковым данным, высота пеплового выброса составила около 10 км над уровнем моря", — сказано в сообщении Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Пепловый шлейф протянулся на 350 км к югу от исполина.