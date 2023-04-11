"Покрышка" в небе: К чему может привести извержение "камчатского Везувия"

Извержение вулкана Шивелуч скажется на окружающей среде и погоде, поскольку это не обычное магматическое извержение. О том, как процессы внутри кратера повлияют на климат, рассказал RT специалист РАН, геолог Иван Махоткин.

Учёный напомнил, что восточная Камчатка является одной из активных вулканических зон России: конкретно на месте Шивелуча "происходит загиб вулканической дуги — это зона тектонического движения плит".

На данный момент у Шивелуча очень много пепла, добавил Махоткин. Он объяснил, что существует фреатомагматическое извержение вулкана, когда в кратер попадает вода. В результате образуется пар, который и приводит к интенсивному пеплообразованию. По большому счёту извержение Шивелуча может вызвать похолодание.

"Массовое образование пепла, поднявшегося на высоту более 10 километров, приводит к образованию "покрышки" из пепловых частиц, которые представляют собой стеклянные шарики, отражающие солнечные лучи, вследствие чего наступает похолодание", — заключил вулканолог.