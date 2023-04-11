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11 апреля, 15:37

"Покрышка" в небе: К чему может привести извержение "камчатского Везувия"

Вулканолог назвал похолодание одним из последствий извержения Шивелуча

Извержение вулкана Шивелуч скажется на окружающей среде и погоде, поскольку это не обычное магматическое извержение. О том, как процессы внутри кратера повлияют на климат, рассказал RT специалист РАН, геолог Иван Махоткин.

Учёный напомнил, что восточная Камчатка является одной из активных вулканических зон России: конкретно на месте Шивелуча "происходит загиб вулканической дуги — это зона тектонического движения плит".

На данный момент у Шивелуча очень много пепла, добавил Махоткин. Он объяснил, что существует фреатомагматическое извержение вулкана, когда в кратер попадает вода. В результате образуется пар, который и приводит к интенсивному пеплообразованию. По большому счёту извержение Шивелуча может вызвать похолодание.

"Массовое образование пепла, поднявшегося на высоту более 10 километров, приводит к образованию "покрышки" из пепловых частиц, которые представляют собой стеклянные шарики, отражающие солнечные лучи, вследствие чего наступает похолодание", — заключил вулканолог.

"Роскосмос" показал зрелищное видео извержения "камчатского Везувия" со спутников

"Роскосмос" показал зрелищное видео извержения "камчатского Везувия" со спутников

Напомним, извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке рано утром 11 апреля (20:44 по Москве). Высота пеплового облака достигла 15–20 километров. Небо потемнело, а пепел накрыл близлежащие населённые пункты. В Сети появилось видео природного явления. Власти региона приняли решение временно закрыть социальные и образовательные учреждения.

Обложка ©

ТАСС / Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН

Ирина Фальке
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