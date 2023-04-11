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11 апреля, 14:59

"Роскосмос" показал зрелищное видео извержения "камчатского Везувия" со спутников

Российские спутники поймали момент выброса пепла вулканом Шивелуч

"Роскосмос" показал со спутников извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, из-за которого ближайшие посёлки засыпало пеплом. Кадры публикуются в телеграм-канале ведомства.

Извержение вулкана Шивелуч из космоса. Видео © T.me / Госкорпорация "Роскосмос"

"Спутники "Роскосмоса" продолжают следить за ситуацией на полуострове. Съёмка велась с аппаратов "Арктика-М" и "Электро-Л" № 4", — отмечается в тексте.

Выброс пепла оказался хорошо заметен из космоса. Видно, как серое пятно поднимается над облаками и будто "растекается" над прилегающими районами.

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Напомним, извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке рано утром 11 апреля (20:44 по Москве). Высота пеплового облака достигла 15–20 километров. Небо потемнело, а пепел накрыл близлежащие населённые пункты. В Сети появилось видео природного явления. В регионе закрыты социальные и образовательные учреждения.

Обложка ©

T.me / Госкорпорация "Роскосмос"

Татьяна Миссуми
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