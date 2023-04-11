"Роскосмос" показал зрелищное видео извержения "камчатского Везувия" со спутников

"Роскосмос" показал со спутников извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, из-за которого ближайшие посёлки засыпало пеплом. Кадры публикуются в телеграм-канале ведомства.

Извержение вулкана Шивелуч из космоса. Видео © T.me / Госкорпорация "Роскосмос"

"Спутники "Роскосмоса" продолжают следить за ситуацией на полуострове. Съёмка велась с аппаратов "Арктика-М" и "Электро-Л" № 4", — отмечается в тексте.

Выброс пепла оказался хорошо заметен из космоса. Видно, как серое пятно поднимается над облаками и будто "растекается" над прилегающими районами.