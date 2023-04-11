"Символ огня и перемен": Экстрасенс увидела судьбоносные знаки в извержении вулкана на Камчатке

Прошлой ночью на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч, пепловое облако поднялось на 15–20 км в высоту и буквально погребло близлежащие посёлки под толстым слоем золы. Экстрасенс Дарья Миронова прокомментировала Лайфу данное событие и высказала свои предположения на этот счёт. По мнению специалиста, сейсмическая активность коры — показатель аномальной зоны в энергетике. Извержение происходит, потому что место силы пытается вырваться наружу.

"Когда извергается вулкан, это всегда знамение, это знак, предвещающий бедствия, катастрофы, изменения. <…> Это символичный знак грядущих перемен, а также символ огня, это всегда значительные глобальные перемены", — говорит экстрасенс. Миронова считает, что вскоре жителей Камчатки могут ждать изменения климата. А также тяжёлые жизненные испытания, о которых свидетельствует "пепельный ландшафт". Что-то старое сотрётся, а новое, наоборот, появится.

Что означает проснувшийся вулкан на Камчатке, по мнению экстрасенсов? Фото © Shutterstock

"С точки зрения эзотерики это пробуждение духов огня, духов стихии, которые ведут за собой определённые столкновения людей, какие-то конфликты, опять же, скажем так, определённые волнения именно непосредственно в стороне Камчатки, видимо, здесь будут какие-то серьёзные столкновения", — предполагает специалист.