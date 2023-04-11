5 имён женщин с капризным нравом и отвратительным характером

Парапсихолог и таролог Галина Янко объяснила, что иногда чем "заковыристее" и сложнее имя у девушки, тем хуже у неё характер. Этим женщинам угодить невероятно трудно — всегда дамочки остаются чем-то недовольны. Итак, с кем придётся мужчинам быть особенно внимательными?

У Юлии большие запросы

Женщина по имени Юлия хочет красивой и сладкой жизни за счёт своего мужчины. Фото © freepik

По словам эксперта, женщину по имени Юлия можно отнести к тем особам, кто хочет красивой жизни без проблем и забот. Только в случае, когда дамочка окажется на берегу Лазурного побережья с любимым коктейлем в руках и мужчиной, обхаживающим её, она может быть довольной. В других же случаях всегда найдёт к чему придраться и как вывести из себя даже самого уравновешенного партнёра.

Агата падка на дорогие подарки

Дамочка по имени Агата постоянно будет ныть и капризничать, если не дарить ей что-то дорогое. Фото © freepik

Это как раз тот случай, когда значение имени женщины отражает её характер. Женщина Агата без ума от дорогих подарков, требует не только бриллианты, но и дорогие автомобили, меха и прочие показатели статусности. Если мужчина не сможет подарить Агате даже фен последней модели за 30 тысяч рублей, долго с таким партнёром дамочка не пробудет.

Фаина вечно недовольна сексом

Женщина по имени Фаина часто остаётся недовольной сексом, ей всегда есть к чему придраться. Фото © freepik

Особенность девушки с именем Фаина в том, что ей практически невозможно угодить в сексе. Партнёру придётся очень постараться, практически выполняя все действия по ранее утверждённой самой же дамочкой инструкции. Но даже так шансы, что Фаина получит удовольствие, которого ждала, крайне малы. Она всегда найдёт на что высказать своё "фи". Хотя, как ни странно, в быту проста.

Жанна слишком самодостаточна и сильна

Жанна — пример сильной и независимой барышни, которую ничем не подкупить. Фото © freepik

Девушка по имени Жанна отличается суровостью и силой характера. Она считает, что способна сделать всё сама: и дом построить, и сына родить. Такую мадам трудно подкупить вниманием и подарками, как и невозможно расположить к себе широкими жестами. Только мужчинам с чистым сердцем и душой откроется Жанна. Но много ли таких кавалеров осталось?

Стефания пытается навязать мужчине свои взгляды

Дамочка с именем Стефания постарается морально управлять мужчиной. Фото © freepik