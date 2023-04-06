5 женских недостатков, которые не замечают влюблённые мужчины, но тут же бегут, когда всё поймут

В начале отношений парни готовы прощать любимым всё, что угодно. И даже откровенно негативные черты могут казаться чем-то милым: "Ну такая вот она у меня!" Так работает наша психология, ничего с этим не сделать. Но долго гормоны влюблённости мозг обманывать не смогут. Рано или поздно эти розовые очки с носа мужчины упадут и разобьются, оставив после себя осколки, о которые больно порежутся все, кто в этих отношениях был задействован. Собрали 5 женских недостатков, которые мужчина не будет терпеть уже через пару лет отношений или ещё раньше.

Ревность

Ревность может быть частью любой связи, но, когда она переходит в одержимость, это может привести к концу отношений. Мужчины не любят, когда женщины проверяют их телефоны, читают сообщения или запрещают проводить время с друзьями. Если вы не доверяете своему партнёру, то зачем вообще нужны такие отношения? Но с таким подходом уже не вам решать, как долго они продлятся.

Женские недостатки, которые бесят мужчин и разрушают отношения. Фото © Shutterstock

Зацикленность на негативе

Когда женщине всё время что-то не нравится, построить отношения с ней крайне сложно. Поэтому таким девушкам хочется посоветовать решать проблемы, а не причитать и перекладывать с больной головы на здоровую. Мужчины любят, когда женщины позитивно настроены и поддерживают их. А если уж и говорить про негатив, то пытаться вместе найти решение проблемы.

Властность

Большинству мужчин крайне не по себе, когда в отношениях женщины управляют ими. Если вы постоянно говорите своему партнёру, что делать, это может привести к тому, что он почувствует себя неполноценным. В отношениях важно уважать личное пространство друг друга и стремиться к равноправию. Либо распределять роли и обязанности, основываясь на предпочтениях и любимых занятиях мужчины и женщины.

Какие женские недостатки могут разрушить отношения? Фото © Shutterstock

Неуверенность в себе

Есть гениальная мысль: если вы не любите себя, как можете ожидать, что кто-то другой будет любить вас? Неуверенность в себе работает именно так. На начальных этапах отношений вы можете завлечь мужчину внешним видом и интеллектом. Но спустя месяцы партнёр поймёт, что той самой любви после влюблённости не пришло — ну а как любить девушку, которая не пришла к гармонии с собой сама!

Жадность

5 женских недостатков, которые могут испугать мужчин. Фото © Shutterstock

Мужчины прекрасно знакомы со своей гендерной ролью — да, им нужно заботиться о близких и в финансовом плане тоже. Но стоит кавалеру понять, что партнёрша слишком часто задумывается о деньгах, никогда уже он не выкинет из головы мысль, что с ним именно из-за них. А кому нужна любовь за деньги?