Диета? Не, не слышали: 7 звёзд, успевших наесть щёки и бока за недавно начавшийся 2023 год

Звёзды тоже люди, как и мы. Они имеют право уставать, болеть, худеть и набирать вес. Причин для этого множество: кого-то подводит здоровье или отсутствие дисциплины, кого-то губят вредные привычки. Беда в том, что знаменитостям невозможно скрыться от глаз праздных наблюдателей и любопытных папарацци. А потому без внимания не остаётся ни один лишний килограмм. Кто же решил расслабиться и есть всё, что хочется, заметно поправившись в размерах?

Ева Польна

Ева Польна отпустила себя и набрала вес. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polnaeva_official

Бывшая солистка группы "Гости из будущего", в общем-то, никогда и не была особо худой, но всё же старалась держать себя в форме. Однако в последнее время певица решила перестать мучить себя изнурительными диетами и жить в своё удовольствие, что не могло не отразиться на её склонной к полноте фигуре.

Анита Цой

Певица Анита Цой то худеет, то снова набирает вес. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anitatsoy

Анита — ещё одна любительница то набрать, то скинуть вес. Такую борьбу с лишними килограммами певица ведёт долгие годы. В какой-то период даже казалось, что она одержала сокрушительную победу в этом противостоянии. Мы то и дело читали новости о сбросившей энное количество кг артистке, её советы по похудению, списки предлагаемых ею вариантов диет. Однако в последний год, судя по фото, чаша весов вновь не на стороне звезды и можно заметить, что потерянные килограммы к ней частично вернулись. Хотя стилисты Аниты Цой прекрасно справляются со своей задачей, подбирая образы, в которых этого особо не заметишь.

Бьянка

Как выглядит потолстевшая певица Бьянка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb

Белорусская и российская певица Татьяна Липницкая, более известная всем как Бьянка, наоборот, всегда отличалась стройной фигурой. Но в 2022 году все заметили, что артистка довольно прилично пополнела. Оказалось, причиной тому стал гормональный сбой и Татьяне теперь требуется длительное лечение, чтобы прийти в форму. Поэтому сейчас Бьянка выглядит как сексуальная пышка.

Анастасия Мельникова

Актриса Анастасия Мельникова набрала вес и сильно располнела. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин, Роман Пименов

Звезда фильма "Улицы разбитых фонарей" признавалась, что к полноте она склонна от природы, а в её семье немало пышек. Однако, будучи популярной актрисой, Анастасия очень сильно старалась следить за собой и поддерживать фигуру в тонусе. Но позднее Мельникова стала сниматься реже и сделала упор на политику, именно тогда поклонники и заметили, что артистка стала сильно полнеть. По признанию Анастасии, она никак не может похудеть, хотя и сильно себя ограничивает. Знаменитость даже обратилась к диетологу — настолько проблема оказалась серьёзной.

Камила Кабельо

Камила Кабельо пропагандирует любовь к себе, набрав пару лишних кг. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / camila_cabello

Актриса и певица Камила Кабельо долгие годы радовала поклонников идеальными параметрами. Однако, по её словам, она очень устала изнурять себя постоянными диетами и тренировками и в какой-то момент решила просто этого больше не делать. Звезда смело размещает в соцсетях фото, не заботясь о фотошопе и не стесняясь своих увеличившихся форм.

Кристина Агилера

Певица Кристина Агилера. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xtina

Ещё одной звездой, резко изменившейся в параметрах, стала Кристина Агилера. Певица всегда радовала фанатов шикарными формами, но в феврале 2023-го вдруг внезапно начала резко набирать вес, шокируя поклонников своим внешним видом. В придачу ко всему СМИ пестрят новостями об очередной неудачной пластике певицы, которая усугубила ситуацию и сделала Кристину и вовсе совсем не похожей на саму себя.

МакSим

Певица МакSим не только набрала вес, но и проводит досуг с кальяном, хотя у неё практически отказывают лёгкие. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist / Alexandra Goerdeeva

И последняя по списку, но не по значимости в нашем топе располневших звёзд — певица МакSим. Что в последнее время происходит с исполнительницей хита "Знаешь ли ты", никому не понятно. Марина то худеет до критической отметки, пролежав в коме с 75-процентным поражением лёгких, то стремительно набирает вес обратно. Именно это многие поклонники заметили на её последнем концерте.