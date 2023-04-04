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4 апреля, 17:03

Super застукал певицу МакSим за "курсом лечения" в кальянной

МакSим застали в кальянной после сорванных концертов и слухов о беременности

Журналисты издания Super застали певицу МакSим (Марину Абросимову) в баре с кальяном и бутылкой после скандальных концертов и слухов о беременности. Пока поклонники переживают о состоянии звезды, "измотанной" тяжким гастрольным графиком, артистка в разгар рабочего дня отдыхала в кальян-баре сети "Мята Lounge" и позволила себе расслабиться.

Певицу МакSим застукали в баре с кальяном и бутылкой после сорванных концертов и слухов о беременности. Видео © Super

Певица, которая, казалось, ещё недавно боролась за жизнь с поражением лёгких в 75 процентов, решила побаловать себя не только кальяном. В заведении не продают крепкий алкоголь, поэтому на помощь пришёл её водитель, передавший артистке пакет, из которого она подливала жидкость в стакан со льдом.

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Напомним, ранее МакSим испугала поклонников странным поведением на концерте в Твери, а до этого певица сорвала концерт в Сочи. Позже артистка извинилась и рассказала, что во время выступления у неё поднялось давление и закружилась голова. Директор певицы Павел Назаров объявил позже, что её тур перенесут на другие даты. А сама МакSим объяснила странное состояние на концерте в Твери неким "курсом лечения".

Обложка ©

VK / Марина Максимова

Алексей Берковиц
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