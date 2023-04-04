Super застукал певицу МакSим за "курсом лечения" в кальянной

Журналисты издания Super застали певицу МакSим (Марину Абросимову) в баре с кальяном и бутылкой после скандальных концертов и слухов о беременности . Пока поклонники переживают о состоянии звезды, "измотанной" тяжким гастрольным графиком, артистка в разгар рабочего дня отдыхала в кальян-баре сети "Мята Lounge" и позволила себе расслабиться.

Певица, которая, казалось, ещё недавно боролась за жизнь с поражением лёгких в 75 процентов, решила побаловать себя не только кальяном. В заведении не продают крепкий алкоголь, поэтому на помощь пришёл её водитель, передавший артистке пакет, из которого она подливала жидкость в стакан со льдом.