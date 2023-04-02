MaкSим снова испугала поклонников странным поведением, но теперь в Твери
Поклонники MaкSим заметили её странное поведение на концерте в Твери
На концерте певицы MaкSим в Твери зрители заметили странное состояние исполнительницы и снова заговорили о её вероятной беременности.
Выступление MaкSим в Твери. Видео © Telegram / НЕОПРА, БЛИН!
В соцсетях распространили видео, на которых артистка выглядит довольно потерянной и уставшей, а при исполнении песен не попадает в ноты. Поклонники также заметили, что у MaкSим округлился живот, и снова заговорили о том, что она может быть в положении.
Ранее Лайф писал о том, что певица MaкSим сорвала концерт на сочинском курорте "Роза Хутор". Её директор Павел Назаров рассказал, что это произошло из-за плохого самочувствия артистки. Подозрения фанатов о том, что певица беременна, появились ещё на концерте в Красноярске, когда публика обратила внимание на заметно выпирающий живот исполнительницы.
Telegram / НЕОПРА, БЛИН!