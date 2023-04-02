Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 16:40

MaкSим снова испугала поклонников странным поведением, но теперь в Твери

Поклонники MaкSим заметили её странное поведение на концерте в Твери

На концерте певицы MaкSим в Твери зрители заметили странное состояние исполнительницы и снова заговорили о её вероятной беременности.

Выступление MaкSим в Твери. Видео © Telegram / НЕОПРА, БЛИН!

В соцсетях распространили видео, на которых артистка выглядит довольно потерянной и уставшей, а при исполнении песен не попадает в ноты. Поклонники также заметили, что у MaкSим округлился живот, и снова заговорили о том, что она может быть в положении.

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Ранее Лайф писал о том, что певица MaкSим сорвала концерт на сочинском курорте "Роза Хутор". Её директор Павел Назаров рассказал, что это произошло из-за плохого самочувствия артистки. Подозрения фанатов о том, что певица беременна, появились ещё на концерте в Красноярске, когда публика обратила внимание на заметно выпирающий живот исполнительницы.

Обложка ©

Telegram / НЕОПРА, БЛИН!

Илья Суриков
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