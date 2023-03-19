MaкSим дала залу исполнить главный хит, но прервала концерт раньше времени

Певица MaкSим сорвала концерт на сочинском курорте "Роза Хутор". В какой-то момент исполнительница бросила микрофон и убежала со сцены. Как рассказал Лайфу её директор Павел Назаров, это произошло из-за плохого самочувствия артистки.

Странное выступление MaкSим на курорте "Роза Хутор". Видео © Telegram / SHOT

Только выйдя на сцену, певица начала хрипеть, не попадать в ноты, а также выглядела несобранной и замученной. Во время исполнения главного хита "Знаешь ли ты?" Марина Абросимова просто протянула микрофон зрителям. Однако артистка осталась недовольна возмущениями из зала: она ушла за кулисы, и концерт был остановлен. Всё шоу продлилось около 30 минут. Позднее исполнительнице понадобилась помощь врачей.

Зрители заявили, что ждут компенсации за билеты, стоимость которых доходила до 15 тысяч рублей. Директор артистки уточнил, что концерт был подготовлен должным образом, однако в момент его начала МакSим почувствовала себя плохо. Организаторы пообещали, что все, кто захочет вернуть деньги за билеты, смогут это сделать.