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29 марта, 13:59

"Выжигает организм": У певицы МакSим нашли тревожные симптомы на видео с концерта в Сочи

Невролог Длин – о состоянии МакSим: У певицы абсолютное выжигание ресурсов организма

<p>Певица МакSим. Фото © VK / <a href="https://vk.com/maksimofficial?z=photo292963385_457246785/wall292963385_170097" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Марина Максимова</a></p>

Певица МакSим. Фото © VK / Марина Максимова

Невролог Сергей Длин считает, что необычное поведение певицы Марины Абросимовой (МакSим), которая на прошлой неделе внезапно сорвала концерт в Сочи, связано с недосыпом и ослабленным здоровьем.

"Сложно сказать, что происходит с певицей на видео с сорванного концерта. Ясно одно: что-то привело к абсолютному выжиганию ресурсов организма. У артистов к проблемам нередко приводит нарушение сна", — заметил врач в разговоре с kp.ru.

По словам доктора, артистов часто подкашивает насыщенный график, который ведёт к недосыпу. Тем более если, как в случае с МакSим, организм ослаблен после ковида.

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Лайф напоминает, что на концерте в Сочи MaкSим бросила микрофон и убежала со сцены. Певица хрипела, не попадала в ноты, а также выглядела несобранной и замученной. Она уже извинилась перед зрителями за сорванный в Сочи концерт. Звезда пообещала вернуть деньги за билеты. Отменять тур "Я буду жить" после инцидента певица не стала.

Ирина Фальке
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