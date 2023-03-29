"Выжигает организм": У певицы МакSим нашли тревожные симптомы на видео с концерта в Сочи

Невролог Сергей Длин считает, что необычное поведение певицы Марины Абросимовой (МакSим), которая на прошлой неделе внезапно сорвала концерт в Сочи, связано с недосыпом и ослабленным здоровьем.

"Сложно сказать, что происходит с певицей на видео с сорванного концерта. Ясно одно: что-то привело к абсолютному выжиганию ресурсов организма. У артистов к проблемам нередко приводит нарушение сна", — заметил врач в разговоре с kp.ru.

По словам доктора, артистов часто подкашивает насыщенный график, который ведёт к недосыпу. Тем более если, как в случае с МакSим, организм ослаблен после ковида.