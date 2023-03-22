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22 марта, 14:28

"Нужны годы на восстановление": Врач объяснила, почему МакSим резко поплохело на концерте

Врач Алексеева: МакSим слишком рано вышла на сцену, на восстановление нужны годы

<p>Певица МакSим. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist</p>

Певица МакSим. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist

На днях певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, сорвала концерт в Сочи, пожаловавшись на плохое самочувствие. Поступок исполнительницы вызвал широкое обсуждение в Сети. В частности, некоторые считают, что причиной тому могли послужить последствия перенесённого в 2022 году коронавируса. Мог ли постковидный синдром стать причиной ухудшения самочувствия певицы, рассказала "Вечерней Москве" врач-терапевт Лариса Алексеева.

По её мнению, сопутствовать срыву концерта могла простуда певицы или грипп, так как среди симптомов часто встречается хрипловатость. Вместе с тем симптомы, которые перечислила МакSим, могут также указывать на развитие постковидного синдрома. Алексеева убеждена, что исполнительница хита "Знаешь ли ты" слишком рано приступила к работе, ведь после тяжёлой формы ковида, пережив процедуры с применением аппаратов ИВЛ и ЭКМО, ей нужно не менее четырёх лет для полного восстановления.

"Постковид как раз проявляется повышенным давлением или, напротив, гипотонией, то есть пониженным. У человека возникает необъяснимая усталость. А поскольку МакSим — певица и самое слабое место у неё — это гортань, то поэтому и появилась хрипота. Постковид всегда бьёт по самым слабым органам. При этом он возникает спустя три-шесть месяцев после выздоровления от коронавируса и длится максимум год. Но мы всё чаще наблюдаем за тем, как его сроки увеличиваются", — сказала врач.

Лайф напоминает, что на концерте в Сочи MaкSим бросила микрофон и убежала со сцены. Певица хрипела, не попадала в ноты, а также выглядела несобранной и замученной. Она уже извинилась перед зрителями за сорванный в Сочи концерт. Звезда пообещала вернуть деньги за билеты. Отменять тур "Я буду жить" после инцидента певица не стала.

Рассекречен райдер МакSим из Сочи, где она скандально сорвала концерт

Рассекречен райдер МакSим из Сочи, где она скандально сорвала концерт

В июне 2021 года стало известно, что Марину ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Позднее артистку перевели на ЭКМО из-за поражения 80% лёгких. Следующий месяц все новости об Абросимовой были очень тревожные: состояние звёздной пациентки было "стабильно тяжёлым". Однако спустя время МакSим стало лучше, её вывели из медикаментозного сна. В августе сообщили, что из реанимации певицу переведут в обычную палату. В тот же день любимица миллионов неожиданно появилась в социальных сетях и поблагодарила врачей за старания, а поклонников — за поддержку.

Оксана Попова
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