"Нужны годы на восстановление": Врач объяснила, почему МакSим резко поплохело на концерте
Врач Алексеева: МакSим слишком рано вышла на сцену, на восстановление нужны годы
Певица МакSим. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist
На днях певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, сорвала концерт в Сочи, пожаловавшись на плохое самочувствие. Поступок исполнительницы вызвал широкое обсуждение в Сети. В частности, некоторые считают, что причиной тому могли послужить последствия перенесённого в 2022 году коронавируса. Мог ли постковидный синдром стать причиной ухудшения самочувствия певицы, рассказала "Вечерней Москве" врач-терапевт Лариса Алексеева.
По её мнению, сопутствовать срыву концерта могла простуда певицы или грипп, так как среди симптомов часто встречается хрипловатость. Вместе с тем симптомы, которые перечислила МакSим, могут также указывать на развитие постковидного синдрома. Алексеева убеждена, что исполнительница хита "Знаешь ли ты" слишком рано приступила к работе, ведь после тяжёлой формы ковида, пережив процедуры с применением аппаратов ИВЛ и ЭКМО, ей нужно не менее четырёх лет для полного восстановления.
"Постковид как раз проявляется повышенным давлением или, напротив, гипотонией, то есть пониженным. У человека возникает необъяснимая усталость. А поскольку МакSим — певица и самое слабое место у неё — это гортань, то поэтому и появилась хрипота. Постковид всегда бьёт по самым слабым органам. При этом он возникает спустя три-шесть месяцев после выздоровления от коронавируса и длится максимум год. Но мы всё чаще наблюдаем за тем, как его сроки увеличиваются", — сказала врач.
Лайф напоминает, что на концерте в Сочи MaкSим бросила микрофон и убежала со сцены. Певица хрипела, не попадала в ноты, а также выглядела несобранной и замученной. Она уже извинилась перед зрителями за сорванный в Сочи концерт. Звезда пообещала вернуть деньги за билеты. Отменять тур "Я буду жить" после инцидента певица не стала.
В июне 2021 года стало известно, что Марину ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Позднее артистку перевели на ЭКМО из-за поражения 80% лёгких. Следующий месяц все новости об Абросимовой были очень тревожные: состояние звёздной пациентки было "стабильно тяжёлым". Однако спустя время МакSим стало лучше, её вывели из медикаментозного сна. В августе сообщили, что из реанимации певицу переведут в обычную палату. В тот же день любимица миллионов неожиданно появилась в социальных сетях и поблагодарила врачей за старания, а поклонников — за поддержку.