"Нужны годы на восстановление": Врач объяснила, почему МакSим резко поплохело на концерте

На днях певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, сорвала концерт в Сочи, пожаловавшись на плохое самочувствие. Поступок исполнительницы вызвал широкое обсуждение в Сети. В частности, некоторые считают, что причиной тому могли послужить последствия перенесённого в 2022 году коронавируса. Мог ли постковидный синдром стать причиной ухудшения самочувствия певицы, рассказала "Вечерней Москве" врач-терапевт Лариса Алексеева.

По её мнению, сопутствовать срыву концерта могла простуда певицы или грипп, так как среди симптомов часто встречается хрипловатость. Вместе с тем симптомы, которые перечислила МакSим, могут также указывать на развитие постковидного синдрома. Алексеева убеждена, что исполнительница хита "Знаешь ли ты" слишком рано приступила к работе, ведь после тяжёлой формы ковида, пережив процедуры с применением аппаратов ИВЛ и ЭКМО, ей нужно не менее четырёх лет для полного восстановления.

"Постковид как раз проявляется повышенным давлением или, напротив, гипотонией, то есть пониженным. У человека возникает необъяснимая усталость. А поскольку МакSим — певица и самое слабое место у неё — это гортань, то поэтому и появилась хрипота. Постковид всегда бьёт по самым слабым органам. При этом он возникает спустя три-шесть месяцев после выздоровления от коронавируса и длится максимум год. Но мы всё чаще наблюдаем за тем, как его сроки увеличиваются", — сказала врач.