Рассекречен райдер МакSим из Сочи, где она скандально сорвала концерт

У певицы Максим, которая на днях попала в скандал на концерте в Сочи, довольно скромный райдер. Алкоголя там нет, но есть полезные закуски. После того как исполнительница сорвала своё выступление в курортном городе, Лайф узнал, какие требования она предъявляет принимающей стороне.

Певица МакSим сорвала концерт в Сочи. Видео © Telegram / SHOT

Как оказалось, райдер исполнительницы хита "Трудный возраст" состоит из трёх страниц, большую часть которых занимают технические моменты. А в перечне, касающемся питания, Максим перед выступлением в Сочи запросила протёртый имбирь, мёд, лимон, микс орехов, тарелку фруктов и разные закуски. Из напитков звезда предпочитает соевое молоко, чай и томатный, апельсиновый или яблочный сок.

Кроме того, Максим потребовались три изолированные гримёрки: одна — для себя и две — для коллектива. Выступление певицы оценено в четыре с половиной миллиона рублей.

К слову, Марина уже извинилась перед зрителями за сорванный в Сочи концерт. Она пообещала вернуть им деньги за билеты. Отменять тур "Я буду жить" после инцидента певица не стала.