Директора МакSим вывел из себя вопрос о беременности певицы

Концертный директор певицы Марины Абросимовой (МакSим) заявил, что с ней всё в порядке и "не нужно раскручивать несуществующих вещей". Так Павел Назаров отреагировал на слухи о беременности артистки после её странного поведения на сцене и срыва концерта в Сочи.