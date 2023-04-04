Директора МакSим вывел из себя вопрос о беременности певицы
Директор МакSим Назаров не стал отвечать на вопрос о беременности певицы
МакSим. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Концертный директор певицы Марины Абросимовой (МакSим) заявил, что с ней всё в порядке и "не нужно раскручивать несуществующих вещей". Так Павел Назаров отреагировал на слухи о беременности артистки после её странного поведения на сцене и срыва концерта в Сочи.
"Я не буду комментировать никаких дополнительных вещей. Это личное поле, которое непосредственно касается человека. С Мариной всё в порядке. Не нужно раскручивать никаких несуществующих вещей. Всё будет хорошо", — сказал он в разговоре с NEWS.ru.
Ранее фанаты певицы призвали остановить тур Максим после её провального выступления в Твери и Сочи. Поклонники попросили кумира не истязать себя и прекратить выматывающий тур "Я буду жить", а многие заподозрили, что певица скрывает беременность. Позже артистка объявила о переносе нескольких концертов на другие даты, не объясняя причин.