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4 апреля, 12:11

Директора МакSим вывел из себя вопрос о беременности певицы

Директор МакSим Назаров не стал отвечать на вопрос о беременности певицы

<p>МакSим. Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

МакSим. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Концертный директор певицы Марины Абросимовой (МакSим) заявил, что с ней всё в порядке и "не нужно раскручивать несуществующих вещей". Так Павел Назаров отреагировал на слухи о беременности артистки после её странного поведения на сцене и срыва концерта в Сочи.

"Я не буду комментировать никаких дополнительных вещей. Это личное поле, которое непосредственно касается человека. С Мариной всё в порядке. Не нужно раскручивать никаких несуществующих вещей. Всё будет хорошо", — сказал он в разговоре с NEWS.ru.
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Ранее фанаты певицы призвали остановить тур Максим после её провального выступления в Твери и Сочи. Поклонники попросили кумира не истязать себя и прекратить выматывающий тур "Я буду жить", а многие заподозрили, что певица скрывает беременность. Позже артистка объявила о переносе нескольких концертов на другие даты, не объясняя причин.

Татьяна Миссуми
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