"Убивают любимого артиста": Фанаты заявили, что МакSим "в ужасном состоянии" и её надо спасать

Фанаты певицы МакSим (Марины Абросимовой) заявили, что их любимую артистку "убивают", заставляя выступать, несмотря на очень плохое самочувствие. В своих пабликах они делятся переживаниями по поводу концерта в Твери, где певица выглядела уставшей и не справлялась с вокалом. Поклонники призвали кумира не истязать себя и прекратить выматывающий тур "Я буду жить".

"Отмените концерты! Остановите тур! Марина в ужасном состоянии", Хватит считать деньги! Подумайте о здоровье артиста", "Честно говоря, не порадовало выступление, знаю, что она может больше и лучше, но видно, что ей очень тяжело, на ногах еле стояла", "Смотреть на то, как убивают любимого артиста, а также на то, что она молча на это соглашается, я не могу", — написали фанаты в VK.

Поклонники Марины в Сети, кроме призывов к прекращению тура, высказывались о возможных причинах такого состояния певицы. Некоторые из тех, кто был на выступлении, считают, что у неё под широкими концертными нарядами скрывается круглый живот, возможно, она беременна.