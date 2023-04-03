"Убивают любимого артиста": Фанаты заявили, что МакSим "в ужасном состоянии" и её надо спасать
Фанаты вновь призвали остановить тур МакSим после её провального выступления в Твери
Фанаты певицы МакSим (Марины Абросимовой) заявили, что их любимую артистку "убивают", заставляя выступать, несмотря на очень плохое самочувствие. В своих пабликах они делятся переживаниями по поводу концерта в Твери, где певица выглядела уставшей и не справлялась с вокалом. Поклонники призвали кумира не истязать себя и прекратить выматывающий тур "Я буду жить".
"Отмените концерты! Остановите тур! Марина в ужасном состоянии", Хватит считать деньги! Подумайте о здоровье артиста", "Честно говоря, не порадовало выступление, знаю, что она может больше и лучше, но видно, что ей очень тяжело, на ногах еле стояла", "Смотреть на то, как убивают любимого артиста, а также на то, что она молча на это соглашается, я не могу", — написали фанаты в VK.
Поклонники Марины в Сети, кроме призывов к прекращению тура, высказывались о возможных причинах такого состояния певицы. Некоторые из тех, кто был на выступлении, считают, что у неё под широкими концертными нарядами скрывается круглый живот, возможно, она беременна.
Ранее Лайф писал, что директор МакSим объявил войну её фанатам, умоляющим перенести изматывающий певицу тур. Он очень резко ответил поклонникам.
Лайф напоминает, что МакSим в очередной раз напугала зрителей на концерте в Твери 2 апреля. В соцсетях распространили видео, на которых артистка выглядит довольно потерянной и уставшей. Похожее уже происходило на выступлении в Сочи, когда певица бросила микрофон и убежала со сцены. Она хрипела, не попадала в ноты, а также выглядела несобранной и замученной. MaкSим уже извинилась перед зрителями за сорванный в Сочи концерт и пообещала вернуть деньги за билеты. Отменять тур "Я буду жить" после инцидента певица не стала. Врач Алексеева объяснила, почему артистке резко поплохело на концерте в Сочи.
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