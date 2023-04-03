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3 апреля, 00:30

"Убивают любимого артиста": Фанаты заявили, что МакSим "в ужасном состоянии" и её надо спасать

Фанаты вновь призвали остановить тур МакSим после её провального выступления в Твери

Фанаты певицы МакSим (Марины Абросимовой) заявили, что их любимую артистку "убивают", заставляя выступать, несмотря на очень плохое самочувствие. В своих пабликах они делятся переживаниями по поводу концерта в Твери, где певица выглядела уставшей и не справлялась с вокалом. Поклонники призвали кумира не истязать себя и прекратить выматывающий тур "Я буду жить".

"Отмените концерты! Остановите тур! Марина в ужасном состоянии", Хватит считать деньги! Подумайте о здоровье артиста", "Честно говоря, не порадовало выступление, знаю, что она может больше и лучше, но видно, что ей очень тяжело, на ногах еле стояла", "Смотреть на то, как убивают любимого артиста, а также на то, что она молча на это соглашается, я не могу", — написали фанаты в VK.

Поклонники Марины в Сети, кроме призывов к прекращению тура, высказывались о возможных причинах такого состояния певицы. Некоторые из тех, кто был на выступлении, считают, что у неё под широкими концертными нарядами скрывается круглый живот, возможно, она беременна.

"Выжигает организм": У певицы МакSим нашли тревожные симптомы на видео с концерта в Сочи

"Выжигает организм": У певицы МакSим нашли тревожные симптомы на видео с концерта в Сочи

Ранее Лайф писал, что директор МакSим объявил войну её фанатам, умоляющим перенести изматывающий певицу тур. Он очень резко ответил поклонникам.

Лайф напоминает, что МакSим в очередной раз напугала зрителей на концерте в Твери 2 апреля. В соцсетях распространили видео, на которых артистка выглядит довольно потерянной и уставшей. Похожее уже происходило на выступлении в Сочи, когда певица бросила микрофон и убежала со сцены. Она хрипела, не попадала в ноты, а также выглядела несобранной и замученной. MaкSим уже извинилась перед зрителями за сорванный в Сочи концерт и пообещала вернуть деньги за билеты. Отменять тур "Я буду жить" после инцидента певица не стала. Врач Алексеева объяснила, почему артистке резко поплохело на концерте в Сочи.

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VK / МакSим

Арина Родионова
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