MaкSим извинилась за сорванный концерт в Сочи и рассказала, что произошло на самом деле
MaкSим заявила, что во время концерта в Сочи у неё поднялось давление и закружилась голова
Певица MaкSим (Марина Абросимова) вышла на связь после сорванного концерта в Сочи 18 марта. Она извинилась перед зрителями и рассказала, что во время выступления у неё поднялось давление и закружилась голова.
"Я всегда стараюсь выкладываться на сцене по полной, и вы это знаете, но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссёру и покинуть сцену", — написала исполнительница в соцсетях.
MaкSим поблагодарила подписчиков за то, что они присылают ей слова поддержки. Знаменитость подчеркнула, что всем зрителям вернут деньги за концерт. При этом другие выступления в рамках тура "Я буду жить" не отменяются.
Лайф напоминает, что вчера MaкSим бросила микрофон и убежала со сцены. Певица хрипела, не попадала в ноты, а также выглядела несобранной и замученной.
ТАСС / Геодакян Артем