"Маниакальное желание": Директор МакSим объявил войну её фанатам, умоляющим перенести изматывающий певицу тур

Директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) Павел Назаров резко ответил фанатам, которые в соцсетях просят перенести тур артистки, чтобы дать ей отдохнуть от концертов и восстановить здоровье. В своём сообщении в Facebook* он обвинил поклонников в оскорблении исполнительницы. Назаров также подчеркнул, что решение о выступлении перед зрителями всегда остаётся за артистом. При этом люди, по его словам, должны поддерживать любимого музыканта в любых ситуациях.

Момент отъезда МакSим от концертной площадки в Твери. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Назаров Павел

"Глупость, непонимание или просто маниакальное желание <...>. Фан-клуб артиста — это сообщество людей, которые особенным образом относятся к артисту. Увы, в ситуации МакSим выяснилось, что всё обстоит иначе. Им не важно решение артиста, выступать или нет. Им не важны его мысли и чувства. Им не важно его желание подводить своего зрителя или нет. Потому что очевидно, они не являются тем самым зрителем. Так называемый официальный фан-клуб ограничился флешмобом, при этом оскорбляя всю команду артиста", — написал Назаров.

Также он прокомментировал вчерашний концерт в Твери, во время которого артистка едва держалась на ногах, с трудом пела и просила зал ей помогать. По словам директора, в момент отъезда от концертной площадки никого из фан-клуба рядом не было. В подтверждение своих слов он опубликовал видео.

"Фан-клуб в этот момент занимался организацией гнусного флешмоба, потому что для них в целом и определённым персонам, в нём состоящим, таким образом хочется найти путь к реализации! Что создали? Что? В своей жизни, для других людей? Артист и его команда создают концерты, те, на которые приходят тысячи людей, и это обратная связь! Что создали вы, те самые подстрекатели, которые устраиваете флешмобы?" — заключил Назаров.