Нарколог назвал возможные причины невменяемого состояния МакSим, которая еле стоит на ногах

Для каждого певца концерт — это момент наивысшей реализации, соответственно, артисты выкладываются по полной. Однако в случае с МакSим (Мариной Абросимовой) речь идёт о невменяемом состоянии, которое фанаты наблюдают уже не первый раз, отметил в беседе с Лайфом врач-нарколог Василий Шуров.

"Нельзя исключить алкоголь. Мы знаем её историю, есть там определённая зависимость. Нельзя исключить какие-то фармпрепараты, не обязательно это антидепрессанты. Это могут быть седативные препараты", — заметил врач.

По оценке нарколога, на таком странном поведении может сказываться и усталость от тура. Но в таких случаях певцы знают, как восстанавливаться, и не позволяют себе выходить на сцену в невменяемом состоянии из уважения к своей аудитории. Шуров отметил, что, как правило, после подобных историй вся правда об артисте всплывает на поверхность.

"Хочется порекомендовать МакSим действительно остановиться, пройти реабилитацию или лечение, как-то восстановиться, чтобы вот такое неуважение к зрителю дальше не повторялось", — заключил медик.