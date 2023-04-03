Нарколог назвал возможные причины невменяемого состояния МакSим, которая еле стоит на ногах
Нарколог Шуров не исключил злоупотребление певицы МакSим алкоголем или фармпрепаратами
Певица МакSим (Марина Абросимова). Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Для каждого певца концерт — это момент наивысшей реализации, соответственно, артисты выкладываются по полной. Однако в случае с МакSим (Мариной Абросимовой) речь идёт о невменяемом состоянии, которое фанаты наблюдают уже не первый раз, отметил в беседе с Лайфом врач-нарколог Василий Шуров.
"Нельзя исключить алкоголь. Мы знаем её историю, есть там определённая зависимость. Нельзя исключить какие-то фармпрепараты, не обязательно это антидепрессанты. Это могут быть седативные препараты", — заметил врач.
По оценке нарколога, на таком странном поведении может сказываться и усталость от тура. Но в таких случаях певцы знают, как восстанавливаться, и не позволяют себе выходить на сцену в невменяемом состоянии из уважения к своей аудитории. Шуров отметил, что, как правило, после подобных историй вся правда об артисте всплывает на поверхность.
"Хочется порекомендовать МакSим действительно остановиться, пройти реабилитацию или лечение, как-то восстановиться, чтобы вот такое неуважение к зрителю дальше не повторялось", — заключил медик.
Ранее фанаты певицы вновь призвали остановить тур МакSим после её провального выступления в Твери. Поклонники призвали кумира не истязать себя и прекратить выматывающий тур "Я буду жить". По их словам, артистка во время выступлений еле стоит на ногах.