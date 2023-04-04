МакSим переносит концертный тур после ужаснувших фанатов выступлений в Твери и Сочи

Директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) Павел Назаров объявил о переносе концертов исполнительницы на другие даты. Такое сообщение появилось во вторник в его соцсетях. Какой-то конкретной причины он не назвал, но заверил, что звезда "чувствует себя хорошо и восстанавливает здоровье".

"Все компании, ответственные за ближайшие концерты, в данный момент осуществляют работу над переносом концертов. Менеджмент артиста, музыканты и техническая команда всегда за максимальное уважение всех решений артиста", — сообщил Назаров.

При этом он рассказал о разладе в команде певицы, в частности о конфликте с её пиар-менеджером Яной Богущевской. Со слов Назарова, она была единственной, кто не поддержал решение МакSим о переносе концертов, а также оскорбила на общем совещании все участвующие в организации тура промоутерские компании.

"Пиар-менеджер пообещала нам "полное уничтожение", предъявила обвинения директору артиста и всем коллегам, мы ожидаем официальных претензий и обращений в судебные органы", — сбивчиво пояснил представитель МакSим.

Ранее фанаты певицы призвали остановить тур МакSим после её провального выступления в Твери. Поклонники призвали кумира не истязать себя и прекратить выматывающий тур "Я буду жить". По их словам, артистка во время выступлений еле стоит на ногах.