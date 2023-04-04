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4 апреля, 09:44

МакSим переносит концертный тур после ужаснувших фанатов выступлений в Твери и Сочи

Директор певицы МакSим Павел Назаров объявил, что её тур перенесут на другие даты

<p>Фанаты певицы МакSим требовали, чтобы звезда перенесла изматывающие её выступления. Фото ©<a href="https://vk.com/maksimofficial?z=photo292963385_457246808/album292963385_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Vk.com / Марина Максимова </a></p>

Фанаты певицы МакSим требовали, чтобы звезда перенесла изматывающие её выступления. Фото © Vk.com / Марина Максимова

Директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) Павел Назаров объявил о переносе концертов исполнительницы на другие даты. Такое сообщение появилось во вторник в его соцсетях. Какой-то конкретной причины он не назвал, но заверил, что звезда "чувствует себя хорошо и восстанавливает здоровье".

"Все компании, ответственные за ближайшие концерты, в данный момент осуществляют работу над переносом концертов. Менеджмент артиста, музыканты и техническая команда всегда за максимальное уважение всех решений артиста", — сообщил Назаров.

При этом он рассказал о разладе в команде певицы, в частности о конфликте с её пиар-менеджером Яной Богущевской. Со слов Назарова, она была единственной, кто не поддержал решение МакSим о переносе концертов, а также оскорбила на общем совещании все участвующие в организации тура промоутерские компании.

"Пиар-менеджер пообещала нам "полное уничтожение", предъявила обвинения директору артиста и всем коллегам, мы ожидаем официальных претензий и обращений в судебные органы", сбивчиво пояснил представитель МакSим.

Ранее фанаты певицы призвали остановить тур МакSим после её провального выступления в Твери. Поклонники призвали кумира не истязать себя и прекратить выматывающий тур "Я буду жить". По их словам, артистка во время выступлений еле стоит на ногах.

Нарколог назвал возможные причины невменяемого состояния МакSим, которая еле стоит на ногах

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МакSим — российская певица, автор песен и композитор. Она родилась в Казани и с ранних лет начала заниматься музыкой. Будущая знаменитость училась в музыкальной школе по классу фортепиано и вокала. Девушка постоянно бывала в компании старшего брата Максима, и именно поэтому её стали называть его именем. Подробнее о жизни и творческом пути певицы МакSим читайте на сайте uznayvse.ru.

Марина Калегина
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