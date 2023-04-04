Певица МакSим назвала причины своего странного поведения на концерте в Твери

Певица Марина Абросимова (МакSим) обратилась к фанатам после очередного провального концерта в Твери. Артистка попросила всех прекратить публичные "разборки и истерики", а также сообщила, что решила перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты. По словам МакSим, концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы.

"Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур. Спасибо большое за вашу поддержку, я всё это вижу, и в какой-то степени благодаря вам было принято решение перенести даты. Что касается недопониманий в моём коллективе, то все мы взрослые люди и, надеюсь, решим вопрос в диалоге, а не при помощи постов в соцсетях", — написала Максим в своей группе VK.