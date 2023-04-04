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4 апреля, 13:12

Певица МакSим назвала причины своего странного поведения на концерте в Твери

Певица МакSим объяснила странное состояние на концерте в Твери курсом лечения

<p>Певица МакSим. Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo292963385_457246781?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Марина Максимова</a></p>

Певица МакSим. Фото © VK / Марина Максимова

Певица Марина Абросимова (МакSим) обратилась к фанатам после очередного провального концерта в Твери. Артистка попросила всех прекратить публичные "разборки и истерики", а также сообщила, что решила перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты. По словам МакSим, концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы.

"Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур. Спасибо большое за вашу поддержку, я всё это вижу, и в какой-то степени благодаря вам было принято решение перенести даты. Что касается недопониманий в моём коллективе, то все мы взрослые люди и, надеюсь, решим вопрос в диалоге, а не при помощи постов в соцсетях", — написала Максим в своей группе VK.

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Напомним, ранее МакSим испугала поклонников странным поведением на концерте в Твери, а до этого певица сорвала концерт в Сочи. Позже артистка извинилась и рассказала, что во время выступления у неё поднялось давление и закружилась голова. Директор певицы Павел Назаров объявил позже, что её тур перенесут на другие даты. Также он рассказал о разладе в команде МакSим, в частности о конфликте с её пиар-менеджером Яной Богушевской.

Никита Никонов
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